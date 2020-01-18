ОГО, Супер! Самое время продавать дом/квартиру в которой живете и которой, согласно с ваших слов, предстоит подешеветь на 50%, и покупать на все вырученые деньги золото, завтра же (ну или в Понедельник)! Годик-два можно и в аренде пожить. А еще можно обойти городские ШвидкоГрош1 и тоже все кредитные средства в золото вложить. Потом рассчитаетесь с профитом 100500% (или сколько там выйдет?). Такую ценную инфу кто то в интернет слил (а главное БЕЗПЛАТНО!), грех не воспользоваться!
vladus17 написав:ОГО, Супер! Самое время продавать дом/квартиру в которой живете и которой, согласно с ваших слов, предстоит подешеветь на 50%,
Не путайте грешное с праведным... Речь шла не о квартире, а о вашем капитале, который при вашем раскладе (рост золота на 100%) подешевеет ровно наполовину. Иными словами, за то золото что вы вбухали в одну квартиру, потом можно будет купить две. При условии что стоимость бетона останется прежней. Ну а если цены на недвигу войдут в штопор, то наверняка и больше.
Киев, это не солнечная Испания с её Коста-Брава, куда вкладывались далеко не бедные люди со всей Европы. Тем не менее цены в период кризиса там упали на 25-30%
vladus17 написав:ОГО, Супер! Самое время продавать дом/квартиру в которой живете и которой, согласно с ваших слов, предстоит подешеветь на 50%,
Не путайте грешное с праведным... Речь шла не о квартире, а о вашем капитале, который при вашем раскладе (рост золота на 100%) подешевеет ровно наполовину. Иными словами, за то золото что вы вбухали в одну квартиру, потом можно будет купить две. При условии что стоимость бетона останется прежней. Ну а если цены на недвигу войдут в штопор, то наверняка и больше.
Киев, это не солнечная Испания с её Коста-Брава, куда вкладывались далеко не бедные люди со всей Европы. Тем не менее цены в период кризиса там упали на 25-30%
Недвижимость как и любой другой актив в том числе и золото, иногда выгодное вложение а иногда - нет. Я считаю что главное не зацыкливаться на чем то одном. Мир довольно большой, с множеством вариантов и возможностей. Зачем ограничивать себя чем то одним?
Входная валюта у меня была доллар США. Вот в них я и считаю. На золоте прокатился, как на волне, заработал малость-малость - и на том спасибо! Всех денег в Мире всеравно не заработать
serp6769 написав:о да. если по-английски написали ... какая-то ивестконторка... то конечно , так и будет ведь они еще и написали что у нас все сбывается
Да не вопрос. Не нравится на английском, могу выложить на русском. Только не вижу смысла кого-то в чем-то убеждать. Тут каждый сам себе стратег. Если у вас есть дельные альтернативные мнения то теме, то интересно будет их почитать и обсудить. И без разницы на каком языке. Варианты не верю, потому что фиг его знает, не интересны.
P.S. Можете ещё добавить с чем именно вы не согласны с этой "инвестконторкой".