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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2031203220332034>
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:41

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Если цена на золото вырастет еще, и составит 100%ый рост от тогдашних цен, вы будете считать что я потерял 100% своего капитала на золоте? :mrgreen:

Не расстраивайтесь. Ваш капитал никуда не денется. Он только потеряет всего лишь 50% своей стоимости.

Больше вопросов не имею (с)
https://www.youtube.com/watch?v=WnsjchVm2YI
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:52

Всё, медвежий тренд закончился...

Gold ended its 8 year bear market. It started an 8 year bull market in June of 2019 after a horizontal breakout.

The rounding pattern on gold’s chart suggests gold will rise to $1,725 in 2020 and may test $1,925 in 2021. Note that these are spikes, and prices will retrace after hitting those peaks.
https://investinghaven.com/forecasts/go ... e-forecast
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:19

  наблюдательный написав:Всё, медвежий тренд закончился...

Gold ended its 8 year bear market. It started an 8 year bull market in June of 2019 after a horizontal breakout.

The rounding pattern on gold’s chart suggests gold will rise to $1,725 in 2020 and may test $1,925 in 2021. Note that these are spikes, and prices will retrace after hitting those peaks.
https://investinghaven.com/forecasts/go ... e-forecast


ОГО, Супер!
Самое время продавать дом/квартиру в которой живете и которой, согласно с ваших слов, предстоит подешеветь на 50%, и покупать на все вырученые деньги золото, завтра же (ну или в Понедельник)! Годик-два можно и в аренде пожить.
А еще можно обойти городские ШвидкоГрош1 и тоже все кредитные средства в золото вложить. Потом рассчитаетесь с профитом 100500% (или сколько там выйдет?).
Такую ценную инфу кто то в интернет слил (а главное БЕЗПЛАТНО!), грех не воспользоваться! :mrgreen:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:39

  vladus17 написав:ОГО, Супер!
Самое время продавать дом/квартиру в которой живете и которой, согласно с ваших слов, предстоит подешеветь на 50%,

Не путайте грешное с праведным...
Речь шла не о квартире, а о вашем капитале, который при вашем раскладе (рост золота на 100%) подешевеет ровно наполовину.
Иными словами, за то золото что вы вбухали в одну квартиру, потом можно будет купить две. При условии что стоимость бетона останется прежней.
Ну а если цены на недвигу войдут в штопор, то наверняка и больше.

Киев, это не солнечная Испания с её Коста-Брава, куда вкладывались далеко не бедные люди со всей Европы. Тем не менее цены в период кризиса там упали на 25-30%
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 17:09

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:ОГО, Супер!
Самое время продавать дом/квартиру в которой живете и которой, согласно с ваших слов, предстоит подешеветь на 50%,

Не путайте грешное с праведным...
Речь шла не о квартире, а о вашем капитале, который при вашем раскладе (рост золота на 100%) подешевеет ровно наполовину.
Иными словами, за то золото что вы вбухали в одну квартиру, потом можно будет купить две. При условии что стоимость бетона останется прежней.
Ну а если цены на недвигу войдут в штопор, то наверняка и больше.

Киев, это не солнечная Испания с её Коста-Брава, куда вкладывались далеко не бедные люди со всей Европы. Тем не менее цены в период кризиса там упали на 25-30%

Недвижимость как и любой другой актив в том числе и золото, иногда выгодное вложение а иногда - нет.
Я считаю что главное не зацыкливаться на чем то одном.
Мир довольно большой, с множеством вариантов и возможностей. Зачем ограничивать себя чем то одним?

Входная валюта у меня была доллар США. Вот в них я и считаю.
На золоте прокатился, как на волне, заработал малость-малость - и на том спасибо!
Всех денег в Мире всеравно не заработать :idea:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 18:15

  наблюдательный написав:Всё, медвежий тренд закончился...

Gold ended its 8 year bear market. It started an 8 year bull market in June of 2019 after a horizontal breakout.

The rounding pattern on gold’s chart suggests gold will rise to $1,725 in 2020 and may test $1,925 in 2021. Note that these are spikes, and prices will retrace after hitting those peaks.
https://investinghaven.com/forecasts/go ... e-forecast

о да. если по-английски написали ... какая-то ивестконторка... то конечно , так и будет
ведь они еще и написали что у нас все сбывается
serp6769
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 19:10

  serp6769 написав:о да. если по-английски написали ... какая-то ивестконторка... то конечно , так и будет
ведь они еще и написали что у нас все сбывается

Да не вопрос. Не нравится на английском, могу выложить на русском.
Только не вижу смысла кого-то в чем-то убеждать. Тут каждый сам себе стратег.
Если у вас есть дельные альтернативные мнения то теме, то интересно будет их почитать и обсудить. И без разницы на каком языке. Варианты не верю, потому что фиг его знает, не интересны.

P.S. Можете ещё добавить с чем именно вы не согласны с этой "инвестконторкой".
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 20:41

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Варианты не верю, потому что фиг его знает, не интересны.

Плох тот план, который нельзя изменить. (с)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:20

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Варианты не верю, потому что фиг его знает, не интересны.

Плох тот план, который нельзя изменить. (с)

К сожалению, изменить нельзя много чего. Как и тучу панов относительно нас. Мы - пешки в игре больших дядь, которым все время мало. И все, что мы можем сделать в этой ситуации, чтоб максимально выйти из-под их контроля, это купить драг. металлы и выйти таким образом из этой мошеннической финансовой системы. Короче, не будь пешкой - покупай серебро.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:48

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:Я не говорю что будет стоить сколько. Я говорю что считаю цену на золото сейчас раздутой. А там как будет я не знаю. Я ведь писал что Мировая экономика непредсказуема.

Ну, а что вы тогда скажете, про насдак, фаанг и т.д. Не раздуто?

Ничего не скажу. Я ж в эти игры не играю. Слил злато с профитом купил бетон. Жизнь удалась. Life is good.
Можно сидеть пить вискарик ,,для утешения,, стричь арендаторов на бабосики и чесать языки на форумах- это уже как хобби теперь 8)

Но со златом вы уже тоже не играете, но тем не менее называете его пузырем, а выросший более чем в 8 раз за 10 лет насдак и в десятки если уже не 100 раз фаанг - нет.
Так вы ж вроде еще и квартиру в Запорожье продали. Так что, наверное, все таки приличной частью сидите в фиате. Аренда - это хорошо, пока гривна стабильна и бакс стабилен, к которому гривна стабильна, пока не взялись за налоги (вот гетьманцов уже вчера говорил. что собрался менять принцип налогообложения недвиги), пока свал не добрался до Киева и т.д. Слишком много пока. А с фиатом еще больше - одно гигантское ПОКА - пока одним росчерком пера его просто не превратили в бумагу или не произошел гиперинфлец в разы или десятки раз!
hxbbgaf
 
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