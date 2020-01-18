Додано: Суб 18 січ, 2020 22:48

vladus17 написав: hxbbgaf написав: vladus17 написав: Я не говорю что будет стоить сколько. Я говорю что считаю цену на золото сейчас раздутой. А там как будет я не знаю. Я ведь писал что Мировая экономика непредсказуема.

Я не говорю что будет стоить сколько. Я говорю что считаю цену на золото сейчас раздутой. А там как будет я не знаю. Я ведь писал что Мировая экономика непредсказуема.

Ну, а что вы тогда скажете, про насдак, фаанг и т.д. Не раздуто? Ну, а что вы тогда скажете, про насдак, фаанг и т.д. Не раздуто?

Ничего не скажу. Я ж в эти игры не играю. Слил злато с профитом купил бетон. Жизнь удалась. Life is good.

Можно сидеть пить вискарик ,,для утешения,, стричь арендаторов на бабосики и чесать языки на форумах- это уже как хобби теперь Ничего не скажу. Я ж в эти игры не играю. Слил злато с профитом купил бетон. Жизнь удалась. Life is good.Можно сидеть пить вискарик ,,для утешения,, стричь арендаторов на бабосики и чесать языки на форумах- это уже как хобби теперь

Но со златом вы уже тоже не играете, но тем не менее называете его пузырем, а выросший более чем в 8 раз за 10 лет насдак и в десятки если уже не 100 раз фаанг - нет.Так вы ж вроде еще и квартиру в Запорожье продали. Так что, наверное, все таки приличной частью сидите в фиате. Аренда - это хорошо, пока гривна стабильна и бакс стабилен, к которому гривна стабильна, пока не взялись за налоги (вот гетьманцов уже вчера говорил. что собрался менять принцип налогообложения недвиги), пока свал не добрался до Киева и т.д. Слишком много пока. А с фиатом еще больше - одно гигантское ПОКА - пока одним росчерком пера его просто не превратили в бумагу или не произошел гиперинфлец в разы или десятки раз!