Больше вопросов не имею (с)
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 18 січ, 2020 15:41
Больше вопросов не имею (с)
Додано: Суб 18 січ, 2020 15:52
Всё, медвежий тренд закончился...
Gold ended its 8 year bear market. It started an 8 year bull market in June of 2019 after a horizontal breakout.
The rounding pattern on gold’s chart suggests gold will rise to $1,725 in 2020 and may test $1,925 in 2021. Note that these are spikes, and prices will retrace after hitting those peaks.
Додано: Суб 18 січ, 2020 16:19
ОГО, Супер!
Самое время продавать дом/квартиру в которой живете и которой, согласно с ваших слов, предстоит подешеветь на 50%, и покупать на все вырученые деньги золото, завтра же (ну или в Понедельник)! Годик-два можно и в аренде пожить.
А еще можно обойти городские ШвидкоГрош1 и тоже все кредитные средства в золото вложить. Потом рассчитаетесь с профитом 100500% (или сколько там выйдет?).
Такую ценную инфу кто то в интернет слил (а главное БЕЗПЛАТНО!), грех не воспользоваться!
Додано: Суб 18 січ, 2020 16:39
Не путайте грешное с праведным...
Речь шла не о квартире, а о вашем капитале, который при вашем раскладе (рост золота на 100%) подешевеет ровно наполовину.
Иными словами, за то золото что вы вбухали в одну квартиру, потом можно будет купить две. При условии что стоимость бетона останется прежней.
Ну а если цены на недвигу войдут в штопор, то наверняка и больше.
Киев, это не солнечная Испания с её Коста-Брава, куда вкладывались далеко не бедные люди со всей Европы. Тем не менее цены в период кризиса там упали на 25-30%
Додано: Суб 18 січ, 2020 17:09
Недвижимость как и любой другой актив в том числе и золото, иногда выгодное вложение а иногда - нет.
Я считаю что главное не зацыкливаться на чем то одном.
Мир довольно большой, с множеством вариантов и возможностей. Зачем ограничивать себя чем то одним?
Входная валюта у меня была доллар США. Вот в них я и считаю.
На золоте прокатился, как на волне, заработал малость-малость - и на том спасибо!
Всех денег в Мире всеравно не заработать
Додано: Суб 18 січ, 2020 18:15
о да. если по-английски написали ... какая-то ивестконторка... то конечно , так и будет
ведь они еще и написали что у нас все сбывается
Додано: Суб 18 січ, 2020 19:10
Да не вопрос. Не нравится на английском, могу выложить на русском.
Только не вижу смысла кого-то в чем-то убеждать. Тут каждый сам себе стратег.
Если у вас есть дельные альтернативные мнения то теме, то интересно будет их почитать и обсудить. И без разницы на каком языке. Варианты не верю, потому что фиг его знает, не интересны.
P.S. Можете ещё добавить с чем именно вы не согласны с этой "инвестконторкой".
Додано: Суб 18 січ, 2020 20:41
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:20
К сожалению, изменить нельзя много чего. Как и тучу панов относительно нас. Мы - пешки в игре больших дядь, которым все время мало. И все, что мы можем сделать в этой ситуации, чтоб максимально выйти из-под их контроля, это купить драг. металлы и выйти таким образом из этой мошеннической финансовой системы. Короче, не будь пешкой - покупай серебро.
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:48
Но со златом вы уже тоже не играете, но тем не менее называете его пузырем, а выросший более чем в 8 раз за 10 лет насдак и в десятки если уже не 100 раз фаанг - нет.
Так вы ж вроде еще и квартиру в Запорожье продали. Так что, наверное, все таки приличной частью сидите в фиате. Аренда - это хорошо, пока гривна стабильна и бакс стабилен, к которому гривна стабильна, пока не взялись за налоги (вот гетьманцов уже вчера говорил. что собрался менять принцип налогообложения недвиги), пока свал не добрался до Киева и т.д. Слишком много пока. А с фиатом еще больше - одно гигантское ПОКА - пока одним росчерком пера его просто не превратили в бумагу или не произошел гиперинфлец в разы или десятки раз!
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