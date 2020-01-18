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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2031203220332034
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:50

  наблюдательный написав:
  tumos написав:
  наблюдательный написав:Умный человек ясно ведь написал: "Мир на пороге смены парадигмы".

Только бы процесс смены парадигмы да кризис не привели к тому, что доллар пойдет на растопку буржуйки, а унция на покупку мешка картошки и буханки хлеба.

Может быть и такое. Уже были житейские примеры:
Германия 1923г.
Зображення
СССР 1991г.
Зображення
Ну и у нас:
Зображення

Это конечно же не всё.
Но лично я пережил уже 3 таких "мероприятия"

Что-то мне подсказывает, что на очереди наш вечнозеленый.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:53

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Ну, вы еще более наивный человек, если больше верите тем, кто получил нобелевскую премию, чем тем, кто заработал миллиарды.

Если верить тем кто заработал миллиарды то в конечном итоге он заработает еще миллиардик, а вы останитесь с дыркой от бублика. Они на таких послушных как вы и зарабатывают.

Так следить надо за руками, а не за языком.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21257
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1417 раз.
Подякували: 2136 раз.
 
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1
  #<1 ... 2031203220332034
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