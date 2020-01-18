Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:50
наблюдательный написав: tumos написав: наблюдательный написав:
Умный человек ясно ведь написал: "Мир на пороге смены парадигмы".
Только бы процесс смены парадигмы да кризис не привели к тому, что доллар пойдет на растопку буржуйки, а унция на покупку мешка картошки и буханки хлеба.
Может быть и такое. Уже были житейские примеры:
Германия 1923г.
СССР 1991г.
Ну и у нас:
Это конечно же не всё.
Но лично я пережил уже 3 таких "мероприятия"
Что-то мне подсказывает, что на очереди наш вечнозеленый.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 22:53
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Ну, вы еще более наивный человек, если больше верите тем, кто получил нобелевскую премию, чем тем, кто заработал миллиарды.
Если верить тем кто заработал миллиарды то в конечном итоге он заработает еще миллиардик, а вы останитесь с дыркой от бублика. Они на таких послушных как вы и зарабатывают.
Так следить надо за руками, а не за языком.
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Додано: Нед 19 січ, 2020 10:31
hxbbgaf написав: vladus17 написав: наблюдательный написав:
Варианты не верю, потому что фиг его знает, не интересны.
Плох тот план, который нельзя изменить. (с)
К сожалению, изменить нельзя много чего. Как и тучу панов относительно нас. Мы - пешки в игре больших дядь, которым все время мало. И все, что мы можем сделать в этой ситуации, чтоб максимально выйти из-под их контроля, это купить драг. металлы и выйти таким образом из этой мошеннической финансовой системы. Короче, не будь пешкой - покупай серебро.
Согласен. Есть вопрос по поводу последнего, в ЛС.
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