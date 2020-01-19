наблюдательный написав:Варианты не верю, потому что фиг его знает, не интересны.
Плох тот план, который нельзя изменить. (с)
К сожалению, изменить нельзя много чего. Как и тучу панов относительно нас. Мы - пешки в игре больших дядь, которым все время мало. И все, что мы можем сделать в этой ситуации, чтоб максимально выйти из-под их контроля, это купить драг. металлы и выйти таким образом из этой мошеннической финансовой системы. Короче, не будь пешкой - покупай серебро.
Это конечно же не всё. Но лично я пережил уже 3 таких "мероприятия"
Что-то мне подсказывает, что на очереди наш вечнозеленый.[/quote] Всегда удивляло, почему на банкнотах в 1 000 000 и выше цифры печатали без разделения разрядов - ведь так неудобно читать номинал. Кстати, вопреки распространенному заблуждению, никаких лимонов (купюр в миллионы) или апельсинов (в миллиарды) в эпоху денежного хаоса 21-24-го годов в РСФСР/СССР не существовало. Просто на купюрах 22-го было написано, что она равна 10 000 рублей образца 21-го и более ранних годов, а на купюре 23-го года - что она равна 100 рублям образца 22-го года. Таким образом, самая крупная советская купюра 23-го года (25 000 рублей) равнялась 25 000 000 000 рублей образца эпохи военного коммунизма, а стоила при обмене в апреле 24-го года на червонную валюту всего 50 копеек золотом.
Японский взгляд на российский рынок акций JB Press (Япония): какие такие санкции? Российский рынок ценных бумаг демонстрирует успехи. Оказывается, много инвестиций в Россию приходит из США – инициатора антироссийских санкций. И американские инвесторы довольны их высокой доходностью https://inosmi.ru/economic/20200120/246651639.html Улыбнуло
Исследование UNCTAD вскрыло удивительную картину: оказалось, что первое место в ряду прямых конечных инвесторов в России занимают американские инвестиционные институты.