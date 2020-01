Форуми / Банківські метали та

#<1 ... 2031203220332034 Додано: Суб 18 січ, 2020 22:50 наблюдательный написав: tumos написав: наблюдательный написав: Умный человек ясно ведь написал: "Мир на пороге смены парадигмы".

Умный человек ясно ведь написал: "Мир на пороге смены парадигмы".

Только бы процесс смены парадигмы да кризис не привели к тому, что доллар пойдет на растопку буржуйки, а унция на покупку мешка картошки и буханки хлеба. Только бы процесс смены парадигмы да кризис не привели к тому, что доллар пойдет на растопку буржуйки, а унция на покупку мешка картошки и буханки хлеба.

Может быть и такое. Уже были житейские примеры:

Германия 1923г.



СССР 1991г.



Ну и у нас:





Это конечно же не всё.

Но лично я пережил уже 3 таких "мероприятия" Может быть и такое. Уже были житейские примеры:Германия 1923г.СССР 1991г.Ну и у нас:Это конечно же не всё.Но лично я пережил уже 3 таких "мероприятия"

Что-то мне подсказывает, что на очереди наш вечнозеленый. Что-то мне подсказывает, что на очереди наш вечнозеленый.

Если верить тем кто заработал миллиарды то в конечном итоге он заработает еще миллиардик, а вы останитесь с дыркой от бублика. Они на таких послушных как вы и зарабатывают. Если верить тем кто заработал миллиарды то в конечном итоге он заработает еще миллиардик, а вы останитесь с дыркой от бублика. Они на таких послушных как вы и зарабатывают.

Так следить надо за руками, а не за языком. Так следить надо за руками, а не за языком.

Плох тот план, который нельзя изменить. (с) Плох тот план, который нельзя изменить. (с)

К сожалению, изменить нельзя много чего. Как и тучу панов относительно нас. Мы - пешки в игре больших дядь, которым все время мало. И все, что мы можем сделать в этой ситуации, чтоб максимально выйти из-под их контроля, это купить драг. металлы и выйти таким образом из этой мошеннической финансовой системы. Короче, не будь пешкой - покупай серебро. К сожалению, изменить нельзя много чего. Как и тучу панов относительно нас. Мы - пешки в игре больших дядь, которым все время мало. И все, что мы можем сделать в этой ситуации, чтоб максимально выйти из-под их контроля, это купить драг. металлы и выйти таким образом из этой мошеннической финансовой системы. Короче, не будь пешкой - покупай серебро.

Согласен. Есть вопрос по поводу последнего, в ЛС. Согласен. Есть вопрос по поводу последнего, в ЛС.

You don't use money, you don't pay rent You don't ever know the time, but you don't mind vladus17 Повідомлень: 1229 З нами з: 21.03.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 січ, 2020 10:49 Это конечно же не всё.

Но лично я пережил уже 3 таких "мероприятия"

Что-то мне подсказывает, что на очереди наш вечнозеленый.[/quote]

Всегда удивляло, почему на банкнотах в 1 000 000 и выше цифры печатали без разделения разрядов - ведь так неудобно читать номинал. Кстати, вопреки распространенному заблуждению, никаких лимонов (купюр в миллионы) или апельсинов (в миллиарды) в эпоху денежного хаоса 21-24-го годов в РСФСР/СССР не существовало. Просто на купюрах 22-го было написано, что она равна

Всегда удивляло, почему на банкнотах в 1 000 000 и выше цифры печатали без разделения разрядов - ведь так неудобно читать номинал. Кстати, вопреки распространенному заблуждению, никаких лимонов (купюр в миллионы) или апельсинов (в миллиарды) в эпоху денежного хаоса 21-24-го годов в РСФСР/СССР не существовало. Просто на купюрах 22-го было написано, что она равна 10 000 рублей образца 21-го и более ранних годов, а на купюре 23-го года - что она равна 100 рублям образца 22-го года. Таким образом, самая крупная советская купюра 23-го года (25 000 рублей) равнялась 25 000 000 000 рублей образца эпохи военного коммунизма, а стоила при обмене в апреле 24-го года на червонную валюту всего 50 копеек золотом.

