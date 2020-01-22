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Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2031203220332034
Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:50

  наблюдательный написав:
  tumos написав:
  наблюдательный написав:Умный человек ясно ведь написал: "Мир на пороге смены парадигмы".

Только бы процесс смены парадигмы да кризис не привели к тому, что доллар пойдет на растопку буржуйки, а унция на покупку мешка картошки и буханки хлеба.

Может быть и такое. Уже были житейские примеры:
Германия 1923г.
Зображення
СССР 1991г.
Зображення
Ну и у нас:
Зображення

Это конечно же не всё.
Но лично я пережил уже 3 таких "мероприятия"

Что-то мне подсказывает, что на очереди наш вечнозеленый.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 22:53

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Ну, вы еще более наивный человек, если больше верите тем, кто получил нобелевскую премию, чем тем, кто заработал миллиарды.

Если верить тем кто заработал миллиарды то в конечном итоге он заработает еще миллиардик, а вы останитесь с дыркой от бублика. Они на таких послушных как вы и зарабатывают.

Так следить надо за руками, а не за языком.
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 10:31

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Варианты не верю, потому что фиг его знает, не интересны.

Плох тот план, который нельзя изменить. (с)

К сожалению, изменить нельзя много чего. Как и тучу панов относительно нас. Мы - пешки в игре больших дядь, которым все время мало. И все, что мы можем сделать в этой ситуации, чтоб максимально выйти из-под их контроля, это купить драг. металлы и выйти таким образом из этой мошеннической финансовой системы. Короче, не будь пешкой - покупай серебро.

Согласен. Есть вопрос по поводу последнего, в ЛС.
Down in the jungle, living in a tent
You don't use money, you don't pay rent You don't ever know the time, but you don't mind
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 10:49

Это конечно же не всё.
Но лично я пережил уже 3 таких "мероприятия"

Что-то мне подсказывает, что на очереди наш вечнозеленый.[/quote]
Всегда удивляло, почему на банкнотах в 1 000 000 и выше цифры печатали без разделения разрядов - ведь так неудобно читать номинал. Кстати, вопреки распространенному заблуждению, никаких лимонов (купюр в миллионы) или апельсинов (в миллиарды) в эпоху денежного хаоса 21-24-го годов в РСФСР/СССР не существовало. Просто на купюрах 22-го было написано, что она равна
10 000 рублей образца 21-го и более ранних годов, а на купюре 23-го года - что она равна 100 рублям образца 22-го года. Таким образом, самая крупная советская купюра 23-го года (25 000 рублей) равнялась 25 000 000 000 рублей образца эпохи военного коммунизма, а стоила при обмене в апреле 24-го года на червонную валюту всего 50 копеек золотом.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 20:03

Баксу скоро кирдык! (То чувство когда купил немного серебра :mrgreen: )
Down in the jungle, living in a tent
You don't use money, you don't pay rent You don't ever know the time, but you don't mind
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:38

наблюдательный
- Позвольте вас поблагодарить от всей души!
- За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно
єдиній країні єдиний кредитор
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