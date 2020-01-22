наблюдательный написав:
Может быть и такое. Уже были житейские примеры:
Германия 1923г.
СССР 1991г.
Ну и у нас:
Это конечно же не всё.
Но лично я пережил уже 3 таких "мероприятия"
Что-то мне подсказывает, что на очереди наш вечнозеленый.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:50
Что-то мне подсказывает, что на очереди наш вечнозеленый.
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:53
Так следить надо за руками, а не за языком.
Додано: Нед 19 січ, 2020 10:31
Согласен. Есть вопрос по поводу последнего, в ЛС.
Down in the jungle, living in a tent
You don't use money, you don't pay rent You don't ever know the time, but you don't mind
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:49
Что-то мне подсказывает, что на очереди наш вечнозеленый.[/quote]
Всегда удивляло, почему на банкнотах в 1 000 000 и выше цифры печатали без разделения разрядов - ведь так неудобно читать номинал. Кстати, вопреки распространенному заблуждению, никаких лимонов (купюр в миллионы) или апельсинов (в миллиарды) в эпоху денежного хаоса 21-24-го годов в РСФСР/СССР не существовало. Просто на купюрах 22-го было написано, что она равна
10 000 рублей образца 21-го и более ранних годов, а на купюре 23-го года - что она равна 100 рублям образца 22-го года. Таким образом, самая крупная советская купюра 23-го года (25 000 рублей) равнялась 25 000 000 000 рублей образца эпохи военного коммунизма, а стоила при обмене в апреле 24-го года на червонную валюту всего 50 копеек золотом.
Додано: Сер 22 січ, 2020 20:03
Баксу скоро кирдык! (То чувство когда купил немного серебра )
Down in the jungle, living in a tent
You don't use money, you don't pay rent You don't ever know the time, but you don't mind
Додано: Чет 23 січ, 2020 00:38
наблюдательный
єдиній країні єдиний кредитор
VRI выше, сильнее, быстрее
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