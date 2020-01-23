Додано: Пон 20 січ, 2020 10:49

Это конечно же не всё.

Но лично я пережил уже 3 таких "мероприятия"

Что-то мне подсказывает, что на очереди наш вечнозеленый.[/quote]Всегда удивляло, почему на банкнотах в 1 000 000 и выше цифры печатали без разделения разрядов - ведь так неудобно читать номинал. Кстати, вопреки распространенному заблуждению, никаких лимонов (купюр в миллионы) или апельсинов (в миллиарды) в эпоху денежного хаоса 21-24-го годов в РСФСР/СССР не существовало. Просто на купюрах 22-го было написано, что она равна10 000 рублей образца 21-го и более ранних годов, а на купюре 23-го года - что она равна 100 рублям образца 22-го года. Таким образом, самая крупная советская купюра 23-го года (25 000 рублей) равнялась 25 000 000 000 рублей образца эпохи военного коммунизма, а стоила при обмене в апреле 24-го года на червонную валюту всего 50 копеек золотом.