наблюдательный написав:
Может быть и такое. Уже были житейские примеры:
Германия 1923г.
СССР 1991г.
Ну и у нас:
Это конечно же не всё.
Но лично я пережил уже 3 таких "мероприятия"
Что-то мне подсказывает, что на очереди наш вечнозеленый.
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:50
Что-то мне подсказывает, что на очереди наш вечнозеленый.
Додано: Суб 18 січ, 2020 22:53
Так следить надо за руками, а не за языком.
Додано: Нед 19 січ, 2020 10:31
Согласен. Есть вопрос по поводу последнего, в ЛС.
Додано: Пон 20 січ, 2020 10:49
Что-то мне подсказывает, что на очереди наш вечнозеленый.[/quote]
Всегда удивляло, почему на банкнотах в 1 000 000 и выше цифры печатали без разделения разрядов - ведь так неудобно читать номинал. Кстати, вопреки распространенному заблуждению, никаких лимонов (купюр в миллионы) или апельсинов (в миллиарды) в эпоху денежного хаоса 21-24-го годов в РСФСР/СССР не существовало. Просто на купюрах 22-го было написано, что она равна
10 000 рублей образца 21-го и более ранних годов, а на купюре 23-го года - что она равна 100 рублям образца 22-го года. Таким образом, самая крупная советская купюра 23-го года (25 000 рублей) равнялась 25 000 000 000 рублей образца эпохи военного коммунизма, а стоила при обмене в апреле 24-го года на червонную валюту всего 50 копеек золотом.
Додано: Чет 23 січ, 2020 00:38
наблюдательный
єдиній країні єдиний кредитор
VRI выше, сильнее, быстрее
Додано: Чет 23 січ, 2020 15:39
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Финансовый вирус.
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:08
Не только финансовый....
В Китае хаос... Уже 7 китайских городов, около 23 миллионов человек, фактически находятся на карантине из-за опасного коронавируса.
Рынки падают из-за боязни падения китайской экономики.
Падает нефть, промышленные металлы и практически все основные валюты,
так как деньги начали уходить в защитные активы. Растет спрос на трежерис, золото ну и на доллар.
Додано: Чет 23 січ, 2020 22:35
Сразу становится понятно, откуда "растут ноги" у вируса. Ну, не за золото они, конечно, радеют, а вот под идею, что все беды должны идти с другого конца света и "все в трежеря" подходит.
Додано: Чет 23 січ, 2020 22:40
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Так как разгоняют это, то по-моему заинтересованы все))))
17 жмуров,от того что булкой подавились в день умирет в сто раз больше. Паника на весь мир.
Мало верится что под это можно списать всю финансовую вакханалию которая происходит, но если дело пойдет так и дальше, то почему нет)))
Азия посыпется а за ней все остальное.
|