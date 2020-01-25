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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2032203320342035
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:24

Похоже что там дела серьёзные. Уже закрыты 16 городов с 46 млн.чел.
Ухань спешит построить больницу специально для лечения пациентов, зараженных коронавирусом. Сотни строительных машин работают круглосуточно. Больницу хотят построить за 10 дней.
https://twitter.com/HuXijin_GT/status/1 ... 6325777408
В США уже 2 случая заражения.
Ну этом фоне рынки прилично падают. Особенно нефть, медь, сталь и даже Palladium.
Золото и серебро, как и положено, фавориты роста...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:15

Так что, это американцы замутили, чтоб ударить по своему основному экономическому конкуренту и чтоб было чем оправдать обвал искусственно раздутого до предела фондового рынка, а потом и бакса?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:34

hxbbgaf
Если есть всякую шваль, которая бегает, ползает и летает, то можно заразиться не только гриппом...
https://www.youtube.com/watch?v=myHCdK9 ... e=youtu.be

Думаю что американцы эту ситуацию используют по полной программе.
Уже пошли публикации с прогнозами, что более 250 000 китайцев получат коронавирус в течение десяти дней и не менее 10 000 погибнут в течение следующих 2-3 недель.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:47

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Нууу смотря на темпы борьбы Китайского правительства, закрытые нахрен аэропорты
и принимая во внимание вот этот обьект
https://goo.gl/maps/BDEjZR9TM2Q1fuwX8
То если еще пару дней, и все либо спадет, либо рост пойдет в геометрической прогрессии :-)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 23:16

  Shummi написав:То если еще пару дней, и все либо спадет, либо рост пойдет в геометрической прогрессии :-)

Очевидно будет только хуже. Американцы уже готовят 4 Боинга для завтрашней эвакуации своих граждан из Wuhan.
В понедельник на биржах будет жара....
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