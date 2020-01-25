Похоже что там дела серьёзные. Уже закрыты 16 городов с 46 млн.чел. Ухань спешит построить больницу специально для лечения пациентов, зараженных коронавирусом. Сотни строительных машин работают круглосуточно. Больницу хотят построить за 10 дней. https://twitter.com/HuXijin_GT/status/1 ... 6325777408 В США уже 2 случая заражения. Ну этом фоне рынки прилично падают. Особенно нефть, медь, сталь и даже Palladium. Золото и серебро, как и положено, фавориты роста...
Думаю что американцы эту ситуацию используют по полной программе. Уже пошли публикации с прогнозами, что более 250 000 китайцев получат коронавирус в течение десяти дней и не менее 10 000 погибнут в течение следующих 2-3 недель.
Нууу смотря на темпы борьбы Китайского правительства, закрытые нахрен аэропорты и принимая во внимание вот этот обьект https://goo.gl/maps/BDEjZR9TM2Q1fuwX8 То если еще пару дней, и все либо спадет, либо рост пойдет в геометрической прогрессии