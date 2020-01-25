Похоже что там дела серьёзные. Уже закрыты 16 городов с 46 млн.чел. Ухань спешит построить больницу специально для лечения пациентов, зараженных коронавирусом. Сотни строительных машин работают круглосуточно. Больницу хотят построить за 10 дней. https://twitter.com/HuXijin_GT/status/1 ... 6325777408 В США уже 2 случая заражения. Ну этом фоне рынки прилично падают. Особенно нефть, медь, сталь и даже Palladium. Золото и серебро, как и положено, фавориты роста...
Думаю что американцы эту ситуацию используют по полной программе. Уже пошли публикации с прогнозами, что более 250 000 китайцев получат коронавирус в течение десяти дней и не менее 10 000 погибнут в течение следующих 2-3 недель.
Нууу смотря на темпы борьбы Китайского правительства, закрытые нахрен аэропорты и принимая во внимание вот этот обьект https://goo.gl/maps/BDEjZR9TM2Q1fuwX8 То если еще пару дней, и все либо спадет, либо рост пойдет в геометрической прогрессии
Согласен! пока рост заболевших идет почти двухкратный, позавчера было 800, вчера 1400, сегодня уже 2к. И еще не вечер. Если реально за день два не спадет, писец уже не остановить Я правда пока верю в лучшее, китайцы борятся усиленно, но плотность населения сумасшедшая, а рядом Лаос Вьетнам, Тай. Там и бороться особо нечем) Биржи да, откроются резким падением, индесков и нефти и золото вверх. Но то все фигня. если справятся, все вернется на круги своя. А елси после завтра цифры заболевших пойдут 4к, 8к, и далее в прогрессии. То это однозначно борода. и начало нового финансового кризиса
Буду благодарен людям в теме за советы чайнику: Золото и серебро легко сдать в банк? Без разницы, золото или серебро? Большой спред? Никаких проблем с ликвидностью? Риски подделки? Покупать только в банке?