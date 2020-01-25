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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2032203320342035
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 21:24

Похоже что там дела серьёзные. Уже закрыты 16 городов с 46 млн.чел.
Ухань спешит построить больницу специально для лечения пациентов, зараженных коронавирусом. Сотни строительных машин работают круглосуточно. Больницу хотят построить за 10 дней.
https://twitter.com/HuXijin_GT/status/1 ... 6325777408
В США уже 2 случая заражения.
Ну этом фоне рынки прилично падают. Особенно нефть, медь, сталь и даже Palladium.
Золото и серебро, как и положено, фавориты роста...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:15

Так что, это американцы замутили, чтоб ударить по своему основному экономическому конкуренту и чтоб было чем оправдать обвал искусственно раздутого до предела фондового рынка, а потом и бакса?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 12:34

hxbbgaf
Если есть всякую шваль, которая бегает, ползает и летает, то можно заразиться не только гриппом...
https://www.youtube.com/watch?v=myHCdK9 ... e=youtu.be

Думаю что американцы эту ситуацию используют по полной программе.
Уже пошли публикации с прогнозами, что более 250 000 китайцев получат коронавирус в течение десяти дней и не менее 10 000 погибнут в течение следующих 2-3 недель.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 17:47

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Нууу смотря на темпы борьбы Китайского правительства, закрытые нахрен аэропорты
и принимая во внимание вот этот обьект
https://goo.gl/maps/BDEjZR9TM2Q1fuwX8
То если еще пару дней, и все либо спадет, либо рост пойдет в геометрической прогрессии :-)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 23:16

  Shummi написав:То если еще пару дней, и все либо спадет, либо рост пойдет в геометрической прогрессии :-)

Очевидно будет только хуже. Американцы уже готовят 4 Боинга для завтрашней эвакуации своих граждан из Wuhan.
В понедельник на биржах будет жара....
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:43

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Согласен! пока рост заболевших идет почти двухкратный, позавчера было 800, вчера 1400, сегодня уже 2к. И еще не вечер.
Если реально за день два не спадет, писец уже не остановить :-)
Я правда пока верю в лучшее, китайцы борятся усиленно, но плотность населения сумасшедшая, а рядом Лаос Вьетнам, Тай. Там и бороться особо нечем)
Биржи да, откроются резким падением, индесков и нефти и золото вверх. Но то все фигня. если справятся, все вернется на круги своя.
А елси после завтра цифры заболевших пойдут 4к, 8к, и далее в прогрессии. То это однозначно борода. и начало нового финансового кризиса :-)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 14:25

Китай уже поражен вирусом. Интересно если вирус до Индии дойдет, на сколько ,,подорожает,, золото и кто его будет покупать? :twisted:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:19

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Та Вы думаю первый побежите)))
Ибо сколько стоит золото сейчас понятно, а вот цена Веймарской марки, советского рубля, украинского купона мне не известна :-)
Хотя тоже, наверняка что то стоят :_)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 15:36

Буду благодарен людям в теме за советы чайнику:
Золото и серебро легко сдать в банк? Без разницы, золото или серебро?
Большой спред?
Никаких проблем с ликвидностью?
Риски подделки?
Покупать только в банке?

Спасибо
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 17:31

  artlife написав:Буду благодарен людям в теме за советы чайнику:
Золото и серебро легко сдать в банк? Без разницы, золото или серебро?
Большой спред?
Никаких проблем с ликвидностью?
Риски подделки?
Покупать только в банке?

Спасибо

Золото, не валюта, которая успешно продается и покупается на всех углах.
Товар довольно специфичный, требующий серьезного подхода. Банки могут его как покупать, так и отказывать в этом. Отказывают, как правило, в 2-х случаях.
1.Когда у них полно своего золота(завезли из-за бугра для продажи) и им ваше золото не интересно.
2.Когда виден явный тренд на понижение цены и падение спроса. Тогда с высокой вероятностью вам заявят что в кассе нет наличной гривны, что вполне логично, так как завтра золото можно будет купить ещё дешевле. Зачем банку замораживать деньги?
Черный рынок, ломбарды и прочих ювелиров в расчет не беру, так как это отдельная тема.
То есть, когда принимается решение о покупке слитков, нужно понимать, что это хорошая инвестиция на длительную перспективу в несколько лет, и что продать его в банк, при первой же необходимости, да еще и по разумной цене, может сразу и не получится.
наблюдательный
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