Додано: Нед 26 січ, 2020 17:31

artlife написав: Буду благодарен людям в теме за советы чайнику:

Золото и серебро легко сдать в банк? Без разницы, золото или серебро?

Большой спред?

Никаких проблем с ликвидностью?

Риски подделки?

Покупать только в банке?



Спасибо Буду благодарен людям в теме за советы чайнику:Золото и серебро легко сдать в банк? Без разницы, золото или серебро?Большой спред?Никаких проблем с ликвидностью?Риски подделки?Покупать только в банке?Спасибо

Золото, не валюта, которая успешно продается и покупается на всех углах.Товар довольно специфичный, требующий серьезного подхода. Банки могут его как покупать, так и отказывать в этом. Отказывают, как правило, в 2-х случаях.1.Когда у них полно своего золота(завезли из-за бугра для продажи) и им ваше золото не интересно.2.Когда виден явный тренд на понижение цены и падение спроса. Тогда с высокой вероятностью вам заявят что в кассе нет наличной гривны, что вполне логично, так как завтра золото можно будет купить ещё дешевле. Зачем банку замораживать деньги?Черный рынок, ломбарды и прочих ювелиров в расчет не беру, так как это отдельная тема.То есть, когда принимается решение о покупке слитков, нужно понимать, что это хорошая инвестиция на длительную перспективу в несколько лет, и что продать его в банк, при первой же необходимости, да еще и по разумной цене, может сразу и не получится.