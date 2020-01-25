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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2033203420352036
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:18

  Shummi написав:Та Вы думаю первый побежите)))
Ибо сколько стоит золото сейчас понятно, а вот цена Веймарской марки, советского рубля, украинского купона мне не известна :-)
Хотя тоже, наверняка что то стоят :_)

Яжнелох (с) З :mrgreen:
Я Вам лучше потом продам!
У меня еще пару монеток осталось золотых для такого случая.
Так что обращайтесь.

Когда США будет проигрывать союзникам ВВ3 , или когда ее экономика будет равняться Украинской начала 90их. Тогда и будем сравнивать.

На перездачу матчасти!
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:31

  Shummi написав:Ибо сколько стоит золото сейчас понятно, а вот цена Веймарской марки, советского рубля, украинского купона мне не известна :-)

То, о чем я тут писал несколько лет назад, начало сбываться.
Немцы сделали первый выстрел в борьбе с золотом....

3 года назад, в 2017 году, Бундестаг изменил порог покупки золота с 15 000 евро до 10 000 евро - предполагая, что правительство Германии очень быстро продвигается к повышению прозрачности операций с золотом.
В ноябре 2019 года немецкий парламент принял закон, который снизил порог, по которому драгоценные металлы можно покупать без идентификации сразу в 5 раз!
С 10.000 до 2000 евро.
С 1 Января 2020г. даже покупка золотой монеты в 1 унцию в Германии вызовет проверку личности. Дилеры обязаны вести учет всех транзакций на сумму свыше 2000 евро в течение пяти лет и по закону должны отказаться от них по требованию властей.
Очевидно правительство считает, что у немецкой экономики проблемы из-за чрезмерных сбережений, и оно создает информационную базу для последующей конфискации золота.
Правительство не хочет, чтобы его граждане владели золотом, потому что их финансовая / личная информация не может быть легко отслежена....
https://safehaven.com/commodities/preci ... -Gold.html

Короче говоря, всех граждан хотят загнать в безналичные расчеты, где даже покупку дешевого пирожка можно будет легко отследить.
Население должно деньги ТРАТИТЬ, а не копить....Поэтому и отрицательные ставки и давление на золото.
А если учесть что новый глава ЕЦБ К.Лагард недавно заявила, что приоритетом для банка есть создание рабочих мест, а не сохранение сбережений граждан, то можно считать что мировая элита свой финансово-конфискационный пазл уже сложила.
Деньги будут печатать с удвоенной силой. Как американцы, так и европейцы.
Так что делаем выводы, господа...
наблюдательный
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  #<1 ... 2033203420352036
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