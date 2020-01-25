Shummi написав:Та Вы думаю первый побежите))) Ибо сколько стоит золото сейчас понятно, а вот цена Веймарской марки, советского рубля, украинского купона мне не известна Хотя тоже, наверняка что то стоят :_)
Яжнелох (с) З Я Вам лучше потом продам! У меня еще пару монеток осталось золотых для такого случая. Так что обращайтесь.
Когда США будет проигрывать союзникам ВВ3 , или когда ее экономика будет равняться Украинской начала 90их. Тогда и будем сравнивать.
Shummi написав:Ибо сколько стоит золото сейчас понятно, а вот цена Веймарской марки, советского рубля, украинского купона мне не известна
То, о чем я тут писал несколько лет назад, начало сбываться. Немцы сделали первый выстрел в борьбе с золотом....
3 года назад, в 2017 году, Бундестаг изменил порог покупки золота с 15 000 евро до 10 000 евро - предполагая, что правительство Германии очень быстро продвигается к повышению прозрачности операций с золотом. В ноябре 2019 года немецкий парламент принял закон, который снизил порог, по которому драгоценные металлы можно покупать без идентификации сразу в 5 раз! С 10.000 до 2000 евро. С 1 Января 2020г. даже покупка золотой монеты в 1 унцию в Германии вызовет проверку личности. Дилеры обязаны вести учет всех транзакций на сумму свыше 2000 евро в течение пяти лет и по закону должны отказаться от них по требованию властей. Очевидно правительство считает, что у немецкой экономики проблемы из-за чрезмерных сбережений, и оно создает информационную базу для последующей конфискации золота. Правительство не хочет, чтобы его граждане владели золотом, потому что их финансовая / личная информация не может быть легко отслежена.... https://safehaven.com/commodities/preci ... -Gold.html
Короче говоря, всех граждан хотят загнать в безналичные расчеты, где даже покупку дешевого пирожка можно будет легко отследить. Население должно деньги ТРАТИТЬ, а не копить....Поэтому и отрицательные ставки и давление на золото. А если учесть что новый глава ЕЦБ К.Лагард недавно заявила, что приоритетом для банка есть создание рабочих мест, а не сохранение сбережений граждан, то можно считать что мировая элита свой финансово-конфискационный пазл уже сложила. Деньги будут печатать с удвоенной силой. Как американцы, так и европейцы. Так что делаем выводы, господа...