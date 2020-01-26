Shummi написав:Та Вы думаю первый побежите))) Ибо сколько стоит золото сейчас понятно, а вот цена Веймарской марки, советского рубля, украинского купона мне не известна Хотя тоже, наверняка что то стоят :_)
Яжнелох (с) З Я Вам лучше потом продам! У меня еще пару монеток осталось золотых для такого случая. Так что обращайтесь.
Когда США будет проигрывать союзникам ВВ3 , или когда ее экономика будет равняться Украинской начала 90их. Тогда и будем сравнивать.
Shummi написав:Ибо сколько стоит золото сейчас понятно, а вот цена Веймарской марки, советского рубля, украинского купона мне не известна
То, о чем я тут писал несколько лет назад, начало сбываться. Немцы сделали первый выстрел в борьбе с золотом....
3 года назад, в 2017 году, Бундестаг изменил порог покупки золота с 15 000 евро до 10 000 евро - предполагая, что правительство Германии очень быстро продвигается к повышению прозрачности операций с золотом. В ноябре 2019 года немецкий парламент принял закон, который снизил порог, по которому драгоценные металлы можно покупать без идентификации сразу в 5 раз! С 10.000 до 2000 евро. С 1 Января 2020г. даже покупка золотой монеты в 1 унцию в Германии вызовет проверку личности. Дилеры обязаны вести учет всех транзакций на сумму свыше 2000 евро в течение пяти лет и по закону должны отказаться от них по требованию властей. Очевидно правительство считает, что у немецкой экономики проблемы из-за чрезмерных сбережений, и оно создает информационную базу для последующей конфискации золота. Правительство не хочет, чтобы его граждане владели золотом, потому что их финансовая / личная информация не может быть легко отслежена.... https://safehaven.com/commodities/preci ... -Gold.html
Короче говоря, всех граждан хотят загнать в безналичные расчеты, где даже покупку дешевого пирожка можно будет легко отследить. Население должно деньги ТРАТИТЬ, а не копить....Поэтому и отрицательные ставки и давление на золото. А если учесть что новый глава ЕЦБ К.Лагард недавно заявила, что приоритетом для банка есть создание рабочих мест, а не сохранение сбережений граждан, то можно считать что мировая элита свой финансово-конфискационный пазл уже сложила. Деньги будут печатать с удвоенной силой. Как американцы, так и европейцы. Так что делаем выводы, господа...
vladus17 написав:наблюдательный Все правильно делают. Пусть покупают по белому хоть 100500кг. Проблем никаких нет. А грязные денюжки в цивилизованом Мире будет сложно пристроить, я согласен)
С каких это пор несчастные 10.000 евро вдруг стали грязными, что их так быстро урезали до 2.000 "чистыми"? У немцев годовая зарплата около 40.000 в мес. Понятно же, цель этого действия совсем иная. Нефиг Гансам золото покупать. Нужно сидеть в бумаге и ждать когда банки почистят их карманы через отрицательные ставки и инфляцию. И вообще.... https://www.youtube.com/watch?v=moxTiNJsK2Y
vladus17 написав:наблюдательный Все правильно делают. Пусть покупают по белому хоть 100500кг. Проблем никаких нет. А грязные денюжки в цивилизованом Мире будет сложно пристроить, я согласен)
С каких это пор несчастные 10.000 евро вдруг стали грязными, что их так быстро урезали до 2.000 "чистыми"? У немцев годовая зарплата около 40.000 в мес. Понятно же, цель этого действия совсем иная. Нефиг Гансам золото покупать. Нужно сидеть в бумаге и ждать когда банки почистят их карманы через отрицательные ставки и инфляцию. И вообще.... https://www.youtube.com/watch?v=moxTiNJsK2Y
Ганс со справкой о доходах может пойти и купить себе на всі свої гроші. Никаких проблем если с денег уплачены налоги. Тут налоги ключевое слово. Вы лишь видите то что хотите видить...
наблюдательный написав:Правительство не хочет, чтобы его граждане владели золотом, потому что их финансовая / личная информация не может быть легко отслежена....
Золото прямой конкурент доллару. Элита глобальных финансовых спекулянтов проигрывает схватку с элитой национальных производителей в США. Но дает бой на периферии. За десятилетия либералы глобалисты расставили кадры европейских органах управления.
наблюдательный написав:Короче говоря, всех граждан хотят загнать в безналичные расчеты, где даже покупку дешевого пирожка можно будет легко отследить. Население должно деньги ТРАТИТЬ, а не копить....Поэтому и отрицательные ставки и давление на золото.
В случае проигрыша глобалистов (смотрим на перевыборы Трампа), концепция может поменяться.
наблюдательный написав:А если учесть что новый глава ЕЦБ К.Лагард недавно заявила, что приоритетом для банка есть создание рабочих мест, а не сохранение сбережений граждан, то можно считать что мировая элита свой финансово-конфискационный пазл уже сложила.
Сложила давно и борется за сохранение. Но не вся мировая элита, а часть с интересом в финансовых спекуляциях.
наблюдательный написав:Деньги будут печатать с удвоенной силой. Как американцы, так и европейцы.
Чем больше напечатают, тем хуже будут последствия. Сам процесс печати уже положительного эффекта не приносит. ИМХО.
Но действительно интересным остается вопрос. В случае победы производителей, распада на экономические зоны глобального проекта, останется в дальнейших планах победившей элиты переход на число близкое к 100% безналичных расчетов ?
Востаннє редагувалось tumos в Нед 26 січ, 2020 23:07, всього редагувалось 1 раз.
tumos написав:останется в дальнейших планах победившей элиты переход на число близкое к 100% безналичных расчетов ?
Такая сейчас тенденция в Мире. Будущее скорее за чем то вроде биткоина чем брусками цветного металла, увы, а последнее -это возврат в каменный век. Конечно никто не отменяет его потребность в индустрии и ювелирке. Поэтому ценность оно будет иметь, но не как деньги/вид валюты как сейчас.
vladus17 написав:наблюдательный Все правильно делают. Пусть покупают по белому хоть 100500кг. Проблем никаких нет. А грязные денюжки в цивилизованом Мире будет сложно пристроить, я согласен)
С каких это пор несчастные 10.000 евро вдруг стали грязными, что их так быстро урезали до 2.000 "чистыми"? У немцев годовая зарплата около 40.000 в мес. Понятно же, цель этого действия совсем иная. Нефиг Гансам золото покупать. Нужно сидеть в бумаге и ждать когда банки почистят их карманы через отрицательные ставки и инфляцию. И вообще.... https://www.youtube.com/watch?v=moxTiNJsK2Y
Ганс со справкой о доходах может пойти и купить себе на всі свої гроші. Никаких проблем если с денег уплачены налоги. Тут налоги ключевое слово. Вы лишь видите то что хотите видить...
Это понятно что Ганс может купить золота хоть на весь прицеп евро. Только непонятно зачем тогда закручивают золотую гайку, если там нет, как вы пишите, вообще никаких проблем? Вы их просто не видите, или не можете себе представить что может быть с тем прицепом в недалёком будущем. Почитайте бывшего главу ФРС деда Гринспена, он об этом довольно четко высказался....