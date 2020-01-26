Додано: Нед 26 січ, 2020 19:31

Shummi написав: Ибо сколько стоит золото сейчас понятно, а вот цена Веймарской марки, советского рубля, украинского купона мне не известна

Ибо сколько стоит золото сейчас понятно, а вот цена Веймарской марки, советского рубля, украинского купона мне не известна

То, о чем я тут писал несколько лет назад, начало сбываться.3 года назад, в 2017 году, Бундестаг изменил порог покупки золота с 15 000 евро до 10 000 евро - предполагая, что правительство Германии очень быстро продвигается к повышению прозрачности операций с золотом.В ноябре 2019 года немецкий парламент принял закон, который снизил порог, по которому драгоценные металлы можно покупать без идентификации сразу в 5 раз!С 10.000 до 2000 евро.С 1 Января 2020г. даже покупка золотой монеты в 1 унцию в Германии вызовет проверку личности. Дилеры обязаны вести учет всех транзакций на сумму свыше 2000 евро в течение пяти лет и по закону должны отказаться от них по требованию властей.Очевидно правительство считает, что у немецкой экономики проблемы из-за чрезмерных сбережений,Правительство не хочет, чтобы его граждане владели золотом, потому что их финансовая / личная информация не может быть легко отслежена....Короче говоря, всех граждан хотят загнать в безналичные расчеты, где даже покупку дешевого пирожка можно будет легко отследить.Население должно деньги ТРАТИТЬ, а не копить....Поэтому и отрицательные ставки и давление на золото.А если учесть что новый глава ЕЦБ К.Лагард недавно заявила, что приоритетом для банка есть создание рабочих мест, а не сохранение сбережений граждан, то можно считать что мировая элита свой финансово-конфискационный пазл уже сложила.Деньги будут печатать с удвоенной силой. Как американцы, так и европейцы.Так что делаем выводы, господа...