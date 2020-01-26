Волгарь написав:
Отсюда и устойчивый рост, который продлится еще пару лет. По этому КТО УСПЕЛ-ТОТ И СЪЕЛ (укупит Газпром по 250 пока он не стал 500 или Сбербанк по 260 пока не 320).
Что-то устойчивого роста вашего хваленого Газпрома не наблюдается...
Наоборот, акции газового монополиста стали одними из аутсайдеров среди "голубых фишек" последних дней. Теплая зима и рост предложения газа от конкурентов привели к резкому сокращению поставок на европейский рынок и падению цен на топливо.
Российская компания терпит огромные убытки и вынуждена продавать часть газа самой себе.За 6 дней капитализация газового гиганта рухнула на 7%.
Как пишет "КоммерсантЪ", борьба между "Газпромом" и поставщиками сжиженного газа за долю рынка уже привела к падению стоимости газа до самого низкого уровня за десятилетие.
По прогнозам аналитиков, к лету цены могут упасть ниже $100 за 1 тыс. куб. м.
Тогда экспорт "Газпрома" станет убыточным.