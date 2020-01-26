RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2034203520362037
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 00:16

  vladus17 написав:Для 99.9% человек с именем Ганс никаких проблем с покупкой металла за свои еврики иметь не будет. И это все что нужно знать об этом запрете.
End of story :)

Ну да... Вы очевидно более осведомлены чем депутаты Бундестага. :D
Только вот в случае времени "Ч", все транзакции с золотом, на территории Германии, могут быть тупо прекращены. Вернее - запрещены.

Конец года....Очередь из "отмывателей грязных денег и террористов" даже на улице.
Приехали за золотом. На велосипедах и с детскими колясками.
Зображення

Недалеко расположен Deutsche Bank, через который уже отмыли сотни миллиардов.
И всё нормально...Всё правильно делают...
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3404
З нами з: 29.04.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 08:48

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Конец года....Очередь из "отмывателей грязных денег и террористов" даже на улице.

Очередь из всепропальщиков, паникеров и хбебегабов. Такие есть всегда и в любой стране.
Там наверное средний чек и не привышает 1,5к евро, а олени копытами цок-цок :mrgreen:
vladus17
 
Повідомлень: 1238
З нами з: 21.03.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:30

  Волгарь написав:Отсюда и устойчивый рост, который продлится еще пару лет. По этому КТО УСПЕЛ-ТОТ И СЪЕЛ (укупит Газпром по 250 пока он не стал 500 или Сбербанк по 260 пока не 320).

Что-то устойчивого роста вашего хваленого Газпрома не наблюдается...
Наоборот, акции газового монополиста стали одними из аутсайдеров среди "голубых фишек" последних дней. Теплая зима и рост предложения газа от конкурентов привели к резкому сокращению поставок на европейский рынок и падению цен на топливо.
Российская компания терпит огромные убытки и вынуждена продавать часть газа самой себе.
За 6 дней капитализация газового гиганта рухнула на 7%.
Как пишет "КоммерсантЪ", борьба между "Газпромом" и поставщиками сжиженного газа за долю рынка уже привела к падению стоимости газа до самого низкого уровня за десятилетие.
По прогнозам аналитиков, к лету цены могут упасть ниже $100 за 1 тыс. куб. м.
Тогда экспорт "Газпрома" станет убыточным.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3404
З нами з: 29.04.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:07

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Тю. ну вы же серьезный человек. Коненчо сейчас газа переизбыток, Газпром борется на долю рынка.
Ну будет чуть убыточным. и что. Долго это пролится не может.
Убер и Тесла вообще прибыли не прказывают, стоимость акций видели?
У Газпрома я думаю все отлично! я бы прикупил. но после просадки. которая все тки в этом году должны быть существенная.
Но я правда и газа прикупил, но уже в Бумажном убытке по факту на 8 % :-)
Shummi
 
Повідомлень: 377
З нами з: 08.12.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:14

  Shummi написав:Тю. ну вы же серьезный человек. Коненчо сейчас газа переизбыток, Газпром борется на долю рынка.
Ну будет чуть убыточным. и что. Долго это пролится не может.
Убер и Тесла вообще прибыли не прказывают, стоимость акций видели?
У Газпрома я думаю все отлично! я бы прикупил. но после просадки. которая все тки в этом году должны быть существенная.
Но я правда и газа прикупил, но уже в Бумажном убытке по факту на 8 % :-)

Отличная просадка
GAZP 231,62
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts
На фоне того, что я слился по 254. Теперь либо +18-19 рублей на акцию к июлю, либо 14-16 рублей дивов.
Волгарь
 
Повідомлень: 7510
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:38

  Shummi написав:Тю. ну вы же серьезный человек. Коненчо сейчас газа переизбыток, Газпром борется на долю рынка.

Ну и пускай борется. Попутного ему ветра....
Вот слова Волгаря:
Отсюда и устойчивый рост, который продлится еще пару лет.
Каких там пару лет... :D
Нет там никакого устойчивого роста. Это всё хотелки.
Сейчас газа в мире полно, а будет ещё больше, так как уже завершаются многие проекты по введению новых мощностей СПГ. В основном в США и в Азии.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3404
З нами з: 29.04.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2034203520362037
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1042)
27.01.2020 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.