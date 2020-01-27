RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2035203620372038>
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 00:16

  vladus17 написав:Для 99.9% человек с именем Ганс никаких проблем с покупкой металла за свои еврики иметь не будет. И это все что нужно знать об этом запрете.
End of story :)

Ну да... Вы очевидно более осведомлены чем депутаты Бундестага. :D
Только вот в случае времени "Ч", все транзакции с золотом, на территории Германии, могут быть тупо прекращены. Вернее - запрещены.

Конец года....Очередь из "отмывателей грязных денег и террористов" даже на улице.
Приехали за золотом. На велосипедах и с детскими колясками.
Зображення

Недалеко расположен Deutsche Bank, через который уже отмыли сотни миллиардов.
И всё нормально...Всё правильно делают...
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3404
З нами з: 29.04.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 08:48

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Конец года....Очередь из "отмывателей грязных денег и террористов" даже на улице.

Очередь из всепропальщиков, паникеров и хбебегабов. Такие есть всегда и в любой стране.
Там наверное средний чек и не привышает 1,5к евро, а олени копытами цок-цок :mrgreen:
vladus17
 
Повідомлень: 1238
З нами з: 21.03.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 11:30

  Волгарь написав:Отсюда и устойчивый рост, который продлится еще пару лет. По этому КТО УСПЕЛ-ТОТ И СЪЕЛ (укупит Газпром по 250 пока он не стал 500 или Сбербанк по 260 пока не 320).

Что-то устойчивого роста вашего хваленого Газпрома не наблюдается...
Наоборот, акции газового монополиста стали одними из аутсайдеров среди "голубых фишек" последних дней. Теплая зима и рост предложения газа от конкурентов привели к резкому сокращению поставок на европейский рынок и падению цен на топливо.
Российская компания терпит огромные убытки и вынуждена продавать часть газа самой себе.
За 6 дней капитализация газового гиганта рухнула на 7%.
Как пишет "КоммерсантЪ", борьба между "Газпромом" и поставщиками сжиженного газа за долю рынка уже привела к падению стоимости газа до самого низкого уровня за десятилетие.
По прогнозам аналитиков, к лету цены могут упасть ниже $100 за 1 тыс. куб. м.
Тогда экспорт "Газпрома" станет убыточным.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3404
З нами з: 29.04.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:07

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Тю. ну вы же серьезный человек. Коненчо сейчас газа переизбыток, Газпром борется на долю рынка.
Ну будет чуть убыточным. и что. Долго это пролится не может.
Убер и Тесла вообще прибыли не прказывают, стоимость акций видели?
У Газпрома я думаю все отлично! я бы прикупил. но после просадки. которая все тки в этом году должны быть существенная.
Но я правда и газа прикупил, но уже в Бумажном убытке по факту на 8 % :-)
Shummi
 
Повідомлень: 378
З нами з: 08.12.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:14

  Shummi написав:Тю. ну вы же серьезный человек. Коненчо сейчас газа переизбыток, Газпром борется на долю рынка.
Ну будет чуть убыточным. и что. Долго это пролится не может.
Убер и Тесла вообще прибыли не прказывают, стоимость акций видели?
У Газпрома я думаю все отлично! я бы прикупил. но после просадки. которая все тки в этом году должны быть существенная.
Но я правда и газа прикупил, но уже в Бумажном убытке по факту на 8 % :-)

Отличная просадка
GAZP 231,62
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts
На фоне того, что я слился по 254. Теперь либо +18-19 рублей на акцию к июлю, либо 14-16 рублей дивов.
Волгарь
 
Повідомлень: 7520
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 12:38

  Shummi написав:Тю. ну вы же серьезный человек. Коненчо сейчас газа переизбыток, Газпром борется на долю рынка.

Ну и пускай борется. Попутного ему ветра....
Вот слова Волгаря:
Отсюда и устойчивый рост, который продлится еще пару лет.
Каких там пару лет... :D
Нет там никакого устойчивого роста. Это всё хотелки.
Сейчас газа в мире полно, а будет ещё больше, так как уже завершаются многие проекты по введению новых мощностей СПГ. В основном в США и в Азии.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3404
З нами з: 29.04.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 19:56

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Вас рассудят пару лет))) а то на дневной волатильности на короновирусе судить это коненчо не очень :-)
Штаты ктсати всего лишь на % падают :)
Японцы и европа на 2% падали) Успокаиваемся походу)
Shummi
 
Повідомлень: 378
З нами з: 08.12.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:16

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Здравствуйте!
Тут уж мало кто меня помнит, стал редким гостем сайта. Скучно стало. Много месяцев не был на форуме. Вот зашел. Одних уж нет, другие уж далече. Но дискуссия так себе. Тут вот табличка с китко. После нее особенно и дискутировать незачем:

Historical Gold Price
Performance in USD


Period

Change ($)

Change %

30 Days +65.00 +4.30%
6 Months +157.50 +11.10%
1 Year +273.00 +20.95%
5 Years +292.50 +22.79%
Since 2000 +1,288.00 +447.53%

Дальше каждый думает сам.
gleb
 
Повідомлень: 2702
З нами з: 17.08.06
Подякував: 186 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:23

  gleb написав:Здравствуйте!
Тут уж мало кто меня помнит, стал редким гостем сайта. Скучно стало. Много месяцев не был на форуме. Вот зашел. Одних уж нет, другие уж далече. Но дискуссия так себе. Тут вот табличка с китко. После нее особенно и дискутировать незачем:

Historical Gold Price
Performance in USD


Period

Change ($)

Change %

30 Days +65.00 +4.30%
6 Months +157.50 +11.10%
1 Year +273.00 +20.95%
5 Years +292.50 +22.79%
Since 2000 +1,288.00 +447.53%

Дальше каждый думает сам.

Надо идти дальше - в начале 33-го года (87 лет назад) унция стоила 20,6 доллара, сейчас 1575, т.е. доход в 7600% за 3-4 поколения.очень может быть, что правнуки тех, кто купил золото сейчас, смогут продавать унцию за 100 000 долларов. Правда, всегда следует помнить, что тогда рабочие у Форда (те, кто еще имел работу), получали по 6 долларов ...в день.
Волгарь
 
Повідомлень: 7520
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:34

Волгарь Ирония принимается. Можно и с бизанта считать. Но я вот отсчет веду с 2002 года, когда впервые вложился и знаете "Дракула мертв и совершенно этим доволен". Тем более, что судя по динамике, "великая стужа" на рынке золота, длившаяся с 2011-2013 и по 2019, почила в Бозе и начинается строительство новой Вавилонской башни. Тут каждый себе голова, да и ситуация в наших палестинах не располагает, но ситуация тут никогда не располагала.
gleb
 
Повідомлень: 2702
З нами з: 17.08.06
Подякував: 186 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2035203620372038>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Игорь123 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81182)
28.01.2020 16:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.