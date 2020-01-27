Волгарь написав:Отсюда и устойчивый рост, который продлится еще пару лет. По этому КТО УСПЕЛ-ТОТ И СЪЕЛ (укупит Газпром по 250 пока он не стал 500 или Сбербанк по 260 пока не 320).
Что-то устойчивого роста вашего хваленого Газпрома не наблюдается... Наоборот, акции газового монополиста стали одними из аутсайдеров среди "голубых фишек" последних дней. Теплая зима и рост предложения газа от конкурентов привели к резкому сокращению поставок на европейский рынок и падению цен на топливо. Российская компания терпит огромные убытки и вынуждена продавать часть газа самой себе. За 6 дней капитализация газового гиганта рухнула на 7%. Как пишет "КоммерсантЪ", борьба между "Газпромом" и поставщиками сжиженного газа за долю рынка уже привела к падению стоимости газа до самого низкого уровня за десятилетие. По прогнозам аналитиков, к лету цены могут упасть ниже $100 за 1 тыс. куб. м. Тогда экспорт "Газпрома" станет убыточным.
Тю. ну вы же серьезный человек. Коненчо сейчас газа переизбыток, Газпром борется на долю рынка. Ну будет чуть убыточным. и что. Долго это пролится не может. Убер и Тесла вообще прибыли не прказывают, стоимость акций видели? У Газпрома я думаю все отлично! я бы прикупил. но после просадки. которая все тки в этом году должны быть существенная. Но я правда и газа прикупил, но уже в Бумажном убытке по факту на 8 %
Shummi написав:Тю. ну вы же серьезный человек. Коненчо сейчас газа переизбыток, Газпром борется на долю рынка. Ну будет чуть убыточным. и что. Долго это пролится не может. Убер и Тесла вообще прибыли не прказывают, стоимость акций видели? У Газпрома я думаю все отлично! я бы прикупил. но после просадки. которая все тки в этом году должны быть существенная. Но я правда и газа прикупил, но уже в Бумажном убытке по факту на 8 %
Shummi написав:Тю. ну вы же серьезный человек. Коненчо сейчас газа переизбыток, Газпром борется на долю рынка.
Ну и пускай борется. Попутного ему ветра.... Вот слова Волгаря: Отсюда и устойчивый рост, который продлится еще пару лет. Каких там пару лет... Нет там никакого устойчивого роста. Это всё хотелки. Сейчас газа в мире полно, а будет ещё больше, так как уже завершаются многие проекты по введению новых мощностей СПГ. В основном в США и в Азии.
Здравствуйте! Тут уж мало кто меня помнит, стал редким гостем сайта. Скучно стало. Много месяцев не был на форуме. Вот зашел. Одних уж нет, другие уж далече. Но дискуссия так себе. Тут вот табличка с китко. После нее особенно и дискутировать незачем:
Historical Gold Price Performance in USD
Period
Change ($)
Change %
30 Days +65.00 +4.30% 6 Months +157.50 +11.10% 1 Year +273.00 +20.95% 5 Years +292.50 +22.79% Since 2000 +1,288.00 +447.53%
gleb написав:Здравствуйте! Тут уж мало кто меня помнит, стал редким гостем сайта. Скучно стало. Много месяцев не был на форуме. Вот зашел. Одних уж нет, другие уж далече. Но дискуссия так себе. Тут вот табличка с китко. После нее особенно и дискутировать незачем:
Historical Gold Price Performance in USD
Period
Change ($)
Change %
30 Days +65.00 +4.30% 6 Months +157.50 +11.10% 1 Year +273.00 +20.95% 5 Years +292.50 +22.79% Since 2000 +1,288.00 +447.53%
Дальше каждый думает сам.
Надо идти дальше - в начале 33-го года (87 лет назад) унция стоила 20,6 доллара, сейчас 1575, т.е. доход в 7600% за 3-4 поколения.очень может быть, что правнуки тех, кто купил золото сейчас, смогут продавать унцию за 100 000 долларов. Правда, всегда следует помнить, что тогда рабочие у Форда (те, кто еще имел работу), получали по 6 долларов ...в день.
Волгарь Ирония принимается. Можно и с бизанта считать. Но я вот отсчет веду с 2002 года, когда впервые вложился и знаете "Дракула мертв и совершенно этим доволен". Тем более, что судя по динамике, "великая стужа" на рынке золота, длившаяся с 2011-2013 и по 2019, почила в Бозе и начинается строительство новой Вавилонской башни. Тут каждый себе голова, да и ситуация в наших палестинах не располагает, но ситуация тут никогда не располагала.