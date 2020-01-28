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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:35
gleb написав:
Тут уж мало кто меня помнит
Помним, читаем, скучаем. Всегда рады вас почитать.
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Чукча2
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Додано: Вів 28 січ, 2020 16:47
Золото - это актив Судного дня. До тех пор оно бесполезно.
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artlife
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:01
Чукча2 Спасибо. Но чего ж меня читать: язык чисел более красноречив
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gleb
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:47
gleb написав:
Здравствуйте!
Тут уж мало кто меня помнит, стал редким гостем сайта.
Отлично помним, и всегда рады встретить вновь ...
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prgauto2
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