Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:35
gleb написав:
Тут уж мало кто меня помнит
Помним, читаем, скучаем. Всегда рады вас почитать.
Чукча2
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Додано: Вів 28 січ, 2020 16:47
Золото - это актив Судного дня. До тех пор оно бесполезно.
artlife
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Додано: Вів 28 січ, 2020 17:01
Чукча2 Спасибо. Но чего ж меня читать: язык чисел более красноречив
gleb
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Додано: Вів 28 січ, 2020 18:47
gleb написав:
Здравствуйте!
Тут уж мало кто меня помнит, стал редким гостем сайта.
Отлично помним, и всегда рады встретить вновь ...
prgauto2
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Додано: Сер 29 січ, 2020 01:43
Думаю, когда наступит время Ч ©, взлетят защитные и спекулятивные активы, т.е. золото. А Серебро это уже обычное сырье, оно, наоборот, может подешеветь, вместе с нефтью, зерном и т.д. Запасы серебра неограниченны, оно есть везде и вопрос только в целесообразности его добычи. Т.е. будет вести себя, как обычный комод. Золото это совсем другое дело. Просто, возможно, серебро копить веселее, слитки тяжелее, и игра в армагеддон становится как-то реалистичнее, что ли.
Конечно, иметь с десяток-другой серебряных полтинников не помешает, в рамках стратегии выживания, там обменять на мешок муки, попроситься в кузов грузовика при эвакуации и т.д., но не как инвестиция. Золото лучше.
Как я и говорил. Посмотрите на дневные, недельные, месячные и годовые котировки по серебру. Оно ведет себя, как обычный коммод. Что-то среднее между пальмовым маслом, сахаром, эттиловым спиртом и керосином.
https://tradingeconomics.com/commodities
Сейчас идеальное время для сравнения золота и серебра. Серебро это скорее техническое сырьё, а не защитный актив.
artlife
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