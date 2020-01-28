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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2036203720382039
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:51

Чукча2 Я раньше очень слушал Шарля Неннера но на моей памяти с 2013 г он угадывал в 50% случаев. Такой себе результат. Все равно что гадать на кофейной гуще.
gleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:58

  hxbbgaf написав:Когда так говорят, это значит, время тарить серебро. Оно имеет свойство долго запрягать и вырастать в разы за считанные дни.
Я в 2011-2012 затарился серебром по самое никуда. Джабба (если он еще жив) очень на меня злился. Но, если честно, меня это серебро ну никак не напрягает : в кино его водить не надо, шуб не требует , не плесневеет и не черствеет. В гривне я по нему в плюсе, в долларе пока в минусе. Ну и хай лежит.Вырастит, продадим.
gleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:02

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  gleb написав:Все равно что гадать на кофейной гуще


Сейчас такое время, кругом одна кофейная гуща)
Чукча2
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  #<1 ... 2036203720382039
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