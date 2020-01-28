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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:51
Чукча2 Я раньше очень слушал Шарля Неннера но на моей памяти с 2013 г он угадывал в 50% случаев. Такой себе результат. Все равно что гадать на кофейной гуще.
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:58
Я в 2011-2012 затарился серебром по самое никуда. Джабба (если он еще жив) очень на меня злился. Но, если честно, меня это серебро ну никак не напрягает : в кино его водить не надо, шуб не требует , не плесневеет и не черствеет. В гривне я по нему в плюсе, в долларе пока в минусе. Ну и хай лежит.Вырастит, продадим.
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:02
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Сер 29 січ, 2020 18:16
Это не тот оракул, которого нужно слушать. Я только вчера о нем читал.
Типичный алармист, который ещё с 2011г. начал пугать мир глобальной войной....
Вещал что она начнется в 2012г, затем в 2013г. и т.д.
Сейчас он вещает что золото может достигнуть $60.000, правда не знает когда...
“I made the calculation that if the system breaks down and we have to go back to the gold standard, then gold would be around $60,000 per ounce. Who knows what’s going to happen.”
Если учитывать что время вечное, то такой прогноз тут может дать любой.
Хотя, конечно, эти заоблачные цифры греют душу золотым жукам.
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