|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:51
Чукча2 Я раньше очень слушал Шарля Неннера но на моей памяти с 2013 г он угадывал в 50% случаев. Такой себе результат. Все равно что гадать на кофейной гуще.
Додано: Сер 29 січ, 2020 16:58
Я в 2011-2012 затарился серебром по самое никуда. Джабба (если он еще жив) очень на меня злился. Но, если честно, меня это серебро ну никак не напрягает : в кино его водить не надо, шуб не требует , не плесневеет и не черствеет. В гривне я по нему в плюсе, в долларе пока в минусе. Ну и хай лежит.Вырастит, продадим.
Додано: Сер 29 січ, 2020 17:02
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Сер 29 січ, 2020 18:16
Это не тот оракул, которого нужно слушать. Я только вчера о нем читал.
Типичный алармист, который ещё с 2011г. начал пугать мир глобальной войной....
Вещал что она начнется в 2012г, затем в 2013г. и т.д.
Сейчас он вещает что золото может достигнуть $60.000, правда не знает когда...
“I made the calculation that if the system breaks down and we have to go back to the gold standard, then gold would be around $60,000 per ounce. Who knows what’s going to happen.”
Если учитывать что время вечное, то такой прогноз тут может дать любой.
Хотя, конечно, эти заоблачные цифры греют душу золотым жукам.
Додано: Сер 29 січ, 2020 20:12
наблюдательный А вас не напрягает, что глава одного немаленького банка, заявляет о возможном крахе финансовой системы? Особенно, если учесть, что этот банк является акционером ФРС...
Додано: Сер 29 січ, 2020 20:35
Сначала хотелось бы прочитать первоисточник...
Кто именно и в каком контексте это заявил...
Голословно можно говорить все что угодно.
Я думаю что если какой-то высший чин из ФРС, или глава банка-акционера это заявит, то на следующий день он уже будет далеко от этой конторы и от этого банка...
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:09
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:11
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Сер 29 січ, 2020 21:16
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
а еще лучше в зимбабвийских xераборах или венесуэльских, кубинских еще каких-нить , вы поняли направление
там вааще рост сумашедший
|