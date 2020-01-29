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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2036203720382039
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:51

Чукча2 Я раньше очень слушал Шарля Неннера но на моей памяти с 2013 г он угадывал в 50% случаев. Такой себе результат. Все равно что гадать на кофейной гуще.
gleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 16:58

  hxbbgaf написав:Когда так говорят, это значит, время тарить серебро. Оно имеет свойство долго запрягать и вырастать в разы за считанные дни.
Я в 2011-2012 затарился серебром по самое никуда. Джабба (если он еще жив) очень на меня злился. Но, если честно, меня это серебро ну никак не напрягает : в кино его водить не надо, шуб не требует , не плесневеет и не черствеет. В гривне я по нему в плюсе, в долларе пока в минусе. Ну и хай лежит.Вырастит, продадим.
gleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 17:02

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  gleb написав:Все равно что гадать на кофейной гуще


Сейчас такое время, кругом одна кофейная гуща)
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 18:16

  Чукча2 написав:Вот дядька-оракул шо говорит...

«Оракул циклов»: рынок акций рухнет на 40%, а золото взлетит до $2500.
http://www.profinance.ru/news/2020/01/2 ... -2500.html

Это не тот оракул, которого нужно слушать. Я только вчера о нем читал.
Типичный алармист, который ещё с 2011г. начал пугать мир глобальной войной....
Вещал что она начнется в 2012г, затем в 2013г. и т.д.
Сейчас он вещает что золото может достигнуть $60.000, правда не знает когда...
“I made the calculation that if the system breaks down and we have to go back to the gold standard, then gold would be around $60,000 per ounce. Who knows what’s going to happen.”
https://usawatchdog.com/market-will-go- ... es-nenner/

Если учитывать что время вечное, то такой прогноз тут может дать любой.
Хотя, конечно, эти заоблачные цифры греют душу золотым жукам.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:12

наблюдательный А вас не напрягает, что глава одного немаленького банка, заявляет о возможном крахе финансовой системы? Особенно, если учесть, что этот банк является акционером ФРС...
potter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 20:35

  potter написав:наблюдательный А вас не напрягает, что глава одного немаленького банка, заявляет о возможном крахе финансовой системы? Особенно, если учесть, что этот банк является акционером ФРС...

Сначала хотелось бы прочитать первоисточник...
Кто именно и в каком контексте это заявил...
Голословно можно говорить все что угодно.

Я думаю что если какой-то высший чин из ФРС, или глава банка-акционера это заявит, то на следующий день он уже будет далеко от этой конторы и от этого банка...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:09

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  gleb написав:ебует , не плесневеет и не черствеет.

не чернеет
serp6769
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:11

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  gleb написав:В гривне я по нему в плюсе, в долларе пока в минусе.

не , ну тогда лучше считать в гривне
serp6769
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 21:16

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

а еще лучше в зимбабвийских xераборах или венесуэльских, кубинских еще каких-нить , вы поняли направление
там вааще рост сумашедший
serp6769
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  #<1 ... 2036203720382039
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