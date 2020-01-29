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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2037203820392040
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:35

Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:30

  Nickmess написав:Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))

Ну, золото прилично поповышали. А серебро по старой цене - грех не воспользоваться.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:14

  hxbbgaf написав:
  Nickmess написав:Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))

Ну, золото прилично поповышали. А серебро по старой цене - грех не воспользоваться.

Просто ценники не успели переписать, нужно поторопиться и запастись сырьевым металлом.
artlife
 
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