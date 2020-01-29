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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:35
Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))
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Nickmess
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:30
Nickmess написав:
Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))
Ну, золото прилично поповышали. А серебро по старой цене - грех не воспользоваться.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 30 січ, 2020 14:14
hxbbgaf написав: Nickmess написав:
Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))
Ну, золото прилично поповышали. А серебро по старой цене - грех не воспользоваться.
Просто ценники не успели переписать, нужно поторопиться и запастись сырьевым металлом.
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