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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 30 січ, 2020 09:35
Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))
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Nickmess
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Додано: Чет 30 січ, 2020 13:30
Nickmess написав:
Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))
Ну, золото прилично поповышали. А серебро по старой цене - грех не воспользоваться.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 30 січ, 2020 14:14
hxbbgaf написав: Nickmess написав:
Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))
Ну, золото прилично поповышали. А серебро по старой цене - грех не воспользоваться.
Просто ценники не успели переписать, нужно поторопиться и запастись сырьевым металлом.
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artlife
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Додано: Чет 30 січ, 2020 14:57
serp6769 написав:
а еще лучше в зимбабвийских xераборах или венесуэльских, кубинских еще каких-нить , вы поняли направление
там вааще рост сумашедший
Вы мое серебро можете считать в любых единицах, как и свои носки. Мне как-то параллельно. Кстати, серебро в слитках не чернеет. Там покрытие
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gleb
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Додано: Чет 30 січ, 2020 14:59
Nickmess написав:
Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))
А кто торгует? Только продажа, или только откуп, или и то и другое?
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gleb
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:05
artlife написав: hxbbgaf написав: Nickmess написав:
Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))
Ну, золото прилично поповышали. А серебро по старой цене - грех не воспользоваться.
Просто ценники не успели переписать, нужно поторопиться и запастись сырьевым металлом.
Самой лучшей сырьевой инвестицией является свинная тушенка со сроком 4 года. После того, как в Китае от африканской чумы свиней сдохли 170 миллионов голов свиней, а сейчас от голода в связи с карантином там же передохнут куры, мировые цены на свинину могут приятно удивить инвесторов. У серебра в отличие от тушенки срок годности неограниченый и со временем вкусовые и прочие свойства не меняются
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gleb
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:26
gleb написав:
Самой лучшей сырьевой инвестицией является свинная тушенка со сроком 4 года. После того, как в Китае от африканской чумы свиней сдохли 170 миллионов голов свиней, а сейчас от голода в связи с карантином там же передохнут куры, мировые цены на свинину могут приятно удивить инвесторов. У серебра в отличие от тушенки срок годности неограниченый и со временем вкусовые и прочие свойства не меняются
Как раз недавно откопали такую в шкафу 2015-го года. Съели, чтоб не пропадало, вроде ничего.
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hxbbgaf
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:28
gleb написав: serp6769 написав:
а еще лучше в зимбабвийских xераборах или венесуэльских, кубинских еще каких-нить , вы поняли направление
там вааще рост сумашедший
Вы мое серебро можете считать в любых единицах, как и свои носки. Мне как-то параллельно. Кстати, серебро в слитках не чернеет. Там покрытие
А что за покрытие?
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Додано: Чет 30 січ, 2020 15:44
hxbbgaf написав: gleb написав: serp6769 написав:
а еще лучше в зимбабвийских xераборах или венесуэльских, кубинских еще каких-нить , вы поняли направление
там вааще рост сумашедший
Вы мое серебро можете считать в любых единицах, как и свои носки. Мне как-то параллельно. Кстати, серебро в слитках не чернеет. Там покрытие
А что за покрытие?
Та немає там ніякого покриття . Бувають герметично запаковані - там взагалі проблем ніяких . Розгерметизовані або монети - можуть потемніти від сполук сірки або побіліти - від чого - спречаються ( ну але найімовірніше - сполуки хлору ) . Тут якось залежить від виробника конкретно . Канадське срібло біліє , австралійське - ні . Канадський монетний двір взагалі на критику говорить - що мовляв білі плями на їх монетах - ознака автентичності ...
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Puente
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