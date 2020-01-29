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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2037203820392040
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 09:35

Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 13:30

  Nickmess написав:Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))

Ну, золото прилично поповышали. А серебро по старой цене - грех не воспользоваться.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:14

  hxbbgaf написав:
  Nickmess написав:Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))

Ну, золото прилично поповышали. А серебро по старой цене - грех не воспользоваться.

Просто ценники не успели переписать, нужно поторопиться и запастись сырьевым металлом.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:57

  serp6769 написав:а еще лучше в зимбабвийских xераборах или венесуэльских, кубинских еще каких-нить , вы поняли направление
там вааще рост сумашедший

Вы мое серебро можете считать в любых единицах, как и свои носки. Мне как-то параллельно. Кстати, серебро в слитках не чернеет. Там покрытие
gleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 14:59

  Nickmess написав:Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))

А кто торгует? Только продажа, или только откуп, или и то и другое?
gleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:05

  artlife написав:
  hxbbgaf написав:
  Nickmess написав:Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))

Ну, золото прилично поповышали. А серебро по старой цене - грех не воспользоваться.

Просто ценники не успели переписать, нужно поторопиться и запастись сырьевым металлом.


Самой лучшей сырьевой инвестицией является свинная тушенка со сроком 4 года. После того, как в Китае от африканской чумы свиней сдохли 170 миллионов голов свиней, а сейчас от голода в связи с карантином там же передохнут куры, мировые цены на свинину могут приятно удивить инвесторов. У серебра в отличие от тушенки срок годности неограниченый и со временем вкусовые и прочие свойства не меняются
gleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:26

  gleb написав:Самой лучшей сырьевой инвестицией является свинная тушенка со сроком 4 года. После того, как в Китае от африканской чумы свиней сдохли 170 миллионов голов свиней, а сейчас от голода в связи с карантином там же передохнут куры, мировые цены на свинину могут приятно удивить инвесторов. У серебра в отличие от тушенки срок годности неограниченый и со временем вкусовые и прочие свойства не меняются

Как раз недавно откопали такую в шкафу 2015-го года. Съели, чтоб не пропадало, вроде ничего.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:28

  gleb написав:
  serp6769 написав:а еще лучше в зимбабвийских xераборах или венесуэльских, кубинских еще каких-нить , вы поняли направление
там вааще рост сумашедший

Вы мое серебро можете считать в любых единицах, как и свои носки. Мне как-то параллельно. Кстати, серебро в слитках не чернеет. Там покрытие

А что за покрытие?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21290
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:44

  hxbbgaf написав:
  gleb написав:
  serp6769 написав:а еще лучше в зимбабвийских xераборах или венесуэльских, кубинских еще каких-нить , вы поняли направление
там вааще рост сумашедший

Вы мое серебро можете считать в любых единицах, как и свои носки. Мне как-то параллельно. Кстати, серебро в слитках не чернеет. Там покрытие

А что за покрытие?


Та немає там ніякого покриття . Бувають герметично запаковані - там взагалі проблем ніяких . Розгерметизовані або монети - можуть потемніти від сполук сірки або побіліти - від чого - спречаються ( ну але найімовірніше - сполуки хлору ) . Тут якось залежить від виробника конкретно . Канадське срібло біліє , австралійське - ні . Канадський монетний двір взагалі на критику говорить - що мовляв білі плями на їх монетах - ознака автентичності ...
Puente
 
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  #<1 ... 2037203820392040
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