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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2037203820392040 Додано: Чет 30 січ, 2020 09:35 Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой))) Nickmess Повідомлень: 3478 З нами з: 16.12.09 Подякував: 74 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 13:30 Nickmess написав: Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой))) Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))

Ну, золото прилично поповышали. А серебро по старой цене - грех не воспользоваться. Ну, золото прилично поповышали. А серебро по старой цене - грех не воспользоваться. hxbbgaf Повідомлень: 21290 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1420 раз. Подякували: 2143 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 14:14 hxbbgaf написав: Nickmess написав: Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой))) Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))

Ну, золото прилично поповышали. А серебро по старой цене - грех не воспользоваться. Ну, золото прилично поповышали. А серебро по старой цене - грех не воспользоваться.

Просто ценники не успели переписать, нужно поторопиться и запастись сырьевым металлом. Просто ценники не успели переписать, нужно поторопиться и запастись сырьевым металлом. artlife Повідомлень: 174 З нами з: 07.10.19 Подякував: 15 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 14:57 serp6769 написав: а еще лучше в зимбабвийских xераборах или венесуэльских, кубинских еще каких-нить , вы поняли направление

там вааще рост сумашедший а еще лучше в зимбабвийских xераборах или венесуэльских, кубинских еще каких-нить , вы поняли направлениетам вааще рост сумашедший

Вы мое серебро можете считать в любых единицах, как и свои носки. Мне как-то параллельно. Кстати, серебро в слитках не чернеет. Там покрытие Вы мое серебро можете считать в любых единицах, как и свои носки. Мне как-то параллельно. Кстати, серебро в слитках не чернеет. Там покрытие gleb Повідомлень: 2709 З нами з: 17.08.06 Подякував: 186 раз. Подякували: 873 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 14:59 Nickmess написав: Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой))) Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))

А кто торгует? Только продажа, или только откуп, или и то и другое? А кто торгует? Только продажа, или только откуп, или и то и другое? gleb Повідомлень: 2709 З нами з: 17.08.06 Подякував: 186 раз. Подякували: 873 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 15:05 artlife написав: hxbbgaf написав: Nickmess написав: Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой))) Тем временем в киеве нормализовалась ситуация с металлом. Есть в наличии и с минималтной маржой)))

Ну, золото прилично поповышали. А серебро по старой цене - грех не воспользоваться. Ну, золото прилично поповышали. А серебро по старой цене - грех не воспользоваться.

Просто ценники не успели переписать, нужно поторопиться и запастись сырьевым металлом. Просто ценники не успели переписать, нужно поторопиться и запастись сырьевым металлом.



Самой лучшей сырьевой инвестицией является свинная тушенка со сроком 4 года. После того, как в Китае от африканской чумы свиней сдохли 170 миллионов голов свиней, а сейчас от голода в связи с карантином там же передохнут куры, мировые цены на свинину могут приятно удивить инвесторов. У серебра в отличие от тушенки срок годности неограниченый и со временем вкусовые и прочие свойства не меняются Самой лучшей сырьевой инвестицией является свинная тушенка со сроком 4 года. После того, как в Китае от африканской чумы свиней сдохли 170 миллионов голов свиней, а сейчас от голода в связи с карантином там же передохнут куры, мировые цены на свинину могут приятно удивить инвесторов. У серебра в отличие от тушенки срок годности неограниченый и со временем вкусовые и прочие свойства не меняются gleb Повідомлень: 2709 З нами з: 17.08.06 Подякував: 186 раз. Подякували: 873 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 15:26 gleb написав: Самой лучшей сырьевой инвестицией является свинная тушенка со сроком 4 года. После того, как в Китае от африканской чумы свиней сдохли 170 миллионов голов свиней, а сейчас от голода в связи с карантином там же передохнут куры, мировые цены на свинину могут приятно удивить инвесторов. У серебра в отличие от тушенки срок годности неограниченый и со временем вкусовые и прочие свойства не меняются Самой лучшей сырьевой инвестицией является свинная тушенка со сроком 4 года. После того, как в Китае от африканской чумы свиней сдохли 170 миллионов голов свиней, а сейчас от голода в связи с карантином там же передохнут куры, мировые цены на свинину могут приятно удивить инвесторов. У серебра в отличие от тушенки срок годности неограниченый и со временем вкусовые и прочие свойства не меняются

Как раз недавно откопали такую в шкафу 2015-го года. Съели, чтоб не пропадало, вроде ничего. Как раз недавно откопали такую в шкафу 2015-го года. Съели, чтоб не пропадало, вроде ничего. hxbbgaf Повідомлень: 21290 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1420 раз. Подякували: 2143 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 15:28 gleb написав: serp6769 написав: а еще лучше в зимбабвийских xераборах или венесуэльских, кубинских еще каких-нить , вы поняли направление

там вааще рост сумашедший а еще лучше в зимбабвийских xераборах или венесуэльских, кубинских еще каких-нить , вы поняли направлениетам вааще рост сумашедший

Вы мое серебро можете считать в любых единицах, как и свои носки. Мне как-то параллельно. Кстати, серебро в слитках не чернеет. Там покрытие Вы мое серебро можете считать в любых единицах, как и свои носки. Мне как-то параллельно. Кстати, серебро в слитках не чернеет. Там покрытие

А что за покрытие? А что за покрытие? hxbbgaf Повідомлень: 21290 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1420 раз. Подякували: 2143 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 15:44 hxbbgaf написав: gleb написав: serp6769 написав: а еще лучше в зимбабвийских xераборах или венесуэльских, кубинских еще каких-нить , вы поняли направление

там вааще рост сумашедший а еще лучше в зимбабвийских xераборах или венесуэльских, кубинских еще каких-нить , вы поняли направлениетам вааще рост сумашедший

Вы мое серебро можете считать в любых единицах, как и свои носки. Мне как-то параллельно. Кстати, серебро в слитках не чернеет. Там покрытие Вы мое серебро можете считать в любых единицах, как и свои носки. Мне как-то параллельно. Кстати, серебро в слитках не чернеет. Там покрытие

А что за покрытие? А что за покрытие?



Та немає там ніякого покриття . Бувають герметично запаковані - там взагалі проблем ніяких . Розгерметизовані або монети - можуть потемніти від сполук сірки або побіліти - від чого - спречаються ( ну але найімовірніше - сполуки хлору ) . Тут якось залежить від виробника конкретно . Канадське срібло біліє , австралійське - ні . Канадський монетний двір взагалі на критику говорить - що мовляв білі плями на їх монетах - ознака автентичності ... Та немає там ніякого покриття . Бувають герметично запаковані - там взагалі проблем ніяких . Розгерметизовані або монети - можуть потемніти від сполук сірки або побіліти - від чого - спречаються ( ну але найімовірніше - сполуки хлору ) . Тут якось залежить від виробника конкретно . Канадське срібло біліє , австралійське - ні . Канадський монетний двір взагалі на критику говорить - що мовляв білі плями на їх монетах - ознака автентичності ... Puente Повідомлень: 2453 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2037203820392040 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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