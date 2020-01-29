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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2038203920402041 Додано: Чет 30 січ, 2020 16:13 hxbbgaf Не помню название. Там микрон чего-то напылен и слиток не чернеет. Но встречал и старые слитки от Хереуса - темноватые. Это которые литые. Штампованые 100-250 могут покрываться легкой патиной по краям - видно где брали руками и попадала кислота с кожи.Сильно темнеют мелкие (100 гр) слитки от НБУ но я их никога не брал: там наценка была 30% от рынка gleb Повідомлень: 2710 З нами з: 17.08.06 Подякував: 186 раз. Подякували: 873 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 16:39 наблюдательный Тут палка о двух концах. Китайцы скорей начнут сливать трежеря и доллары в экстремальной ситуации, чем золото, которого у них всего менее чем 2000 тонн, то есть это 90 ярдов баксов, всего ничего. До их распродажи могут дойти в последнюю очередь, но, боюсь, если будет такая ж..., то она будет не только в Китае. hxbbgaf Повідомлень: 21291 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1420 раз. Подякували: 2143 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 16:49 hxbbgaf написав: наблюдательный Тут палка о двух концах. Китайцы скорей начнут сливать трежеря и доллары в экстремальной ситуации, чем золото, которого у них всего менее чем 2000 тонн, то есть это 90 ярдов баксов, всего ничего. Тут палка о двух концах. Китайцы скорей начнут сливать трежеря и доллары в экстремальной ситуации, чем золото, которого у них всего менее чем 2000 тонн, то есть это 90 ярдов баксов, всего ничего.

Продавать своё золото они точно не будут, но могут его меньше покупать,

тем самым снижая на него спрос.

А это рынок золота №1. Продавать своё золото они точно не будут, но могут его меньше покупать,тем самым снижая на него спрос.А это рынок золота №1. наблюдательный

Повідомлень: 3408 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 355 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2038203920402041 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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