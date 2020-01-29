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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2038203920402041
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:13

hxbbgaf Не помню название. Там микрон чего-то напылен и слиток не чернеет. Но встречал и старые слитки от Хереуса - темноватые. Это которые литые. Штампованые 100-250 могут покрываться легкой патиной по краям - видно где брали руками и попадала кислота с кожи.Сильно темнеют мелкие (100 гр) слитки от НБУ но я их никога не брал: там наценка была 30% от рынка
gleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:39

наблюдательный Тут палка о двух концах. Китайцы скорей начнут сливать трежеря и доллары в экстремальной ситуации, чем золото, которого у них всего менее чем 2000 тонн, то есть это 90 ярдов баксов, всего ничего. До их распродажи могут дойти в последнюю очередь, но, боюсь, если будет такая ж..., то она будет не только в Китае.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:49

  hxbbgaf написав:наблюдательный Тут палка о двух концах. Китайцы скорей начнут сливать трежеря и доллары в экстремальной ситуации, чем золото, которого у них всего менее чем 2000 тонн, то есть это 90 ярдов баксов, всего ничего.

Продавать своё золото они точно не будут, но могут его меньше покупать,
тем самым снижая на него спрос.
А это рынок золота №1.
наблюдательный
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