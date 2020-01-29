|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:13
hxbbgaf Не помню название. Там микрон чего-то напылен и слиток не чернеет. Но встречал и старые слитки от Хереуса - темноватые. Это которые литые. Штампованые 100-250 могут покрываться легкой патиной по краям - видно где брали руками и попадала кислота с кожи.Сильно темнеют мелкие (100 гр) слитки от НБУ но я их никога не брал: там наценка была 30% от рынка
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:39
наблюдательный Тут палка о двух концах. Китайцы скорей начнут сливать трежеря и доллары в экстремальной ситуации, чем золото, которого у них всего менее чем 2000 тонн, то есть это 90 ярдов баксов, всего ничего. До их распродажи могут дойти в последнюю очередь, но, боюсь, если будет такая ж..., то она будет не только в Китае.
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:49
Продавать своё золото они точно не будут, но могут его меньше покупать,
тем самым снижая на него спрос.
А это рынок золота №1.
|