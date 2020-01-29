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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:13
hxbbgaf Не помню название. Там микрон чего-то напылен и слиток не чернеет. Но встречал и старые слитки от Хереуса - темноватые. Это которые литые. Штампованые 100-250 могут покрываться легкой патиной по краям - видно где брали руками и попадала кислота с кожи.Сильно темнеют мелкие (100 гр) слитки от НБУ но я их никога не брал: там наценка была 30% от рынка
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:39
наблюдательный Тут палка о двух концах. Китайцы скорей начнут сливать трежеря и доллары в экстремальной ситуации, чем золото, которого у них всего менее чем 2000 тонн, то есть это 90 ярдов баксов, всего ничего. До их распродажи могут дойти в последнюю очередь, но, боюсь, если будет такая ж..., то она будет не только в Китае.
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:49
Продавать своё золото они точно не будут, но могут его меньше покупать,
тем самым снижая на него спрос.
А это рынок золота №1.
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:37
Старые знакомые и новые. Все в обе стороны. Еще пол года назад 100 грамм в городе всего было удачей. Сейчас все ок
Додано: Чет 30 січ, 2020 18:09
Но они могут и трежерей меньше покупать и бакс не копить, а тратить на свои нужды. И совсем в других масштабах. И что тогда делать американцам? Печатать и еще раз печатать!
Додано: Чет 30 січ, 2020 18:40
Очевидно так и будет. Но я речь вел о китайском населении, которое есть одним из главных покупателей ювелирного золота в мире. Оно от амер.трежерей также далеко, как и мы....
А если ещё индусы уйдут на карантин, а они, по последним данным, уже тоже споймали вирус, то времена могут наступить, мягко говоря, хреновые.
Востаннє редагувалось наблюдательный в Чет 30 січ, 2020 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 січ, 2020 18:55
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Та кому те китайцы будут тогда товары свои продавать, елси не американцам. Там же спайка, китайцы строят продают амерам, у них много денег, они покупают трежеря.
Но вот китацы все сильнее. и все больше внетренний рынок. и трежеря покупают мало.
Трамп с ними и воюет.
А по вирусу вообще не пойму. Вербальные интервенции идут что все хорошо.
Рынки особенно америка падает крайне вяло. А тенденция по его распространению просто аховая. Еще 3-4 дня так. и будет просто тотальный писец!
То я дурак, толи что они там себе думают.
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