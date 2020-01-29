Додано: Чет 30 січ, 2020 18:55

Та кому те китайцы будут тогда товары свои продавать, елси не американцам. Там же спайка, китайцы строят продают амерам, у них много денег, они покупают трежеря.

Но вот китацы все сильнее. и все больше внетренний рынок. и трежеря покупают мало.

Трамп с ними и воюет.

А по вирусу вообще не пойму. Вербальные интервенции идут что все хорошо.

Рынки особенно америка падает крайне вяло. А тенденция по его распространению просто аховая. Еще 3-4 дня так. и будет просто тотальный писец!

То я дурак, толи что они там себе думают.