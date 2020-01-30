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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2039204020412042>
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:13

hxbbgaf Не помню название. Там микрон чего-то напылен и слиток не чернеет. Но встречал и старые слитки от Хереуса - темноватые. Это которые литые. Штампованые 100-250 могут покрываться легкой патиной по краям - видно где брали руками и попадала кислота с кожи.Сильно темнеют мелкие (100 гр) слитки от НБУ но я их никога не брал: там наценка была 30% от рынка
gleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:39

наблюдательный Тут палка о двух концах. Китайцы скорей начнут сливать трежеря и доллары в экстремальной ситуации, чем золото, которого у них всего менее чем 2000 тонн, то есть это 90 ярдов баксов, всего ничего. До их распродажи могут дойти в последнюю очередь, но, боюсь, если будет такая ж..., то она будет не только в Китае.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:49

  hxbbgaf написав:наблюдательный Тут палка о двух концах. Китайцы скорей начнут сливать трежеря и доллары в экстремальной ситуации, чем золото, которого у них всего менее чем 2000 тонн, то есть это 90 ярдов баксов, всего ничего.

Продавать своё золото они точно не будут, но могут его меньше покупать,
тем самым снижая на него спрос.
А это рынок золота №1.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:37

Старые знакомые и новые. Все в обе стороны. Еще пол года назад 100 грамм в городе всего было удачей. Сейчас все ок
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:09

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:наблюдательный Тут палка о двух концах. Китайцы скорей начнут сливать трежеря и доллары в экстремальной ситуации, чем золото, которого у них всего менее чем 2000 тонн, то есть это 90 ярдов баксов, всего ничего.

Продавать своё золото они точно не будут, но могут его меньше покупать,
тем самым снижая на него спрос.
А это рынок золота №1.

Но они могут и трежерей меньше покупать и бакс не копить, а тратить на свои нужды. И совсем в других масштабах. И что тогда делать американцам? Печатать и еще раз печатать!
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:40

  hxbbgaf написав:Но они могут и трежерей меньше покупать и бакс не копить, а тратить на свои нужды. И совсем в других масштабах. И что тогда делать американцам? Печатать и еще раз печатать!

Очевидно так и будет. Но я речь вел о китайском населении, которое есть одним из главных покупателей ювелирного золота в мире. Оно от амер.трежерей также далеко, как и мы....
А если ещё индусы уйдут на карантин, а они, по последним данным, уже тоже споймали вирус, то времена могут наступить, мягко говоря, хреновые.
Востаннє редагувалось наблюдательный в Чет 30 січ, 2020 19:02, всього редагувалось 1 раз.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:55

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Та кому те китайцы будут тогда товары свои продавать, елси не американцам. Там же спайка, китайцы строят продают амерам, у них много денег, они покупают трежеря.
Но вот китацы все сильнее. и все больше внетренний рынок. и трежеря покупают мало.
Трамп с ними и воюет.
А по вирусу вообще не пойму. Вербальные интервенции идут что все хорошо.
Рынки особенно америка падает крайне вяло. А тенденция по его распространению просто аховая. Еще 3-4 дня так. и будет просто тотальный писец!
То я дурак, толи что они там себе думают.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:06

  Shummi написав:А по вирусу вообще не пойму. Вербальные интервенции идут что все хорошо.
Рынки особенно америка падает крайне вяло. А тенденция по его распространению просто аховая. Еще 3-4 дня так. и будет просто тотальный писец!

Там уже наступает писец....
Сенатор Том Коттон призывает к немедленному прекращению всех рейсов из Китая в США, предупреждая, что Пекин лжет о полном распространении вспышки коронавируса.
https://summit.news/2020/01/30/senator- ... na-to-u-s/

Китайцы пишут в твиттере о 90.000 тыс.больных. Масок нет, лекарств нет, врачей тоже нет. Сиди дома и умирай.
https://twitter.com/EpochTimesChina/sta ... 5465643008

Коммунистический режим в своей красе. Партия приказала молчать.
Всё как при Горбачеве, когда произошла катастрофа в Чернобыле.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 22:10

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:Но они могут и трежерей меньше покупать и бакс не копить, а тратить на свои нужды. И совсем в других масштабах. И что тогда делать американцам? Печатать и еще раз печатать!

Очевидно так и будет. Но я речь вел о китайском населении, которое есть одним из главных покупателей ювелирного золота в мире. Оно от амер.трежерей также далеко, как и мы....
А если ещё индусы уйдут на карантин, а они, по последним данным, уже тоже споймали вирус, то времена могут наступить, мягко говоря, хреновые.

Та львиная доля инвестиционный спрос. Что там те индусы купят. И бакса тоже меньше купят.
Вот интересное мнение по поводу грядущих американских выборов.
http://www.profinance.ru/news/2020/01/3 ... letit.html
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:03

  hxbbgaf написав:Вот интересное мнение по поводу грядущих американских выборов.
http://www.profinance.ru/news/2020/01/3 ... letit.html

Автором той статьи является Питер Шифф. Дружок бывшего конгрессмена-республиканца Рона Пола, который всю жизнь критиковал власть. Сандерс демократ, и есть ихний конкурент. Ну что он может сказать? Это украинский Ляшко, который на всех каналах говорит одно и тоже - ганьба. Его полюбляют издания и сайты связанные с продажей золота.
Этот золотой ресурс, с его статьей, похоже ему и принадлежит.
https://schiffgold.com/key-gold-news/pe ... residency/
Конечно он прав, в плане того что деньги будут печатать и дальше.
И неважно кто будет сидеть в овальном кабинете.
Что касается Сандерса, то дедушке уже 80 лет.
Я даже не знаю на что он надеется в будущей драчке....
Хотя, "Квартал-95" показал, что в наше время возможно всё...
наблюдательный
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