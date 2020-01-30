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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:22
Прикупил сегодня, на всякий случай, упаковку защитных масок. Правда аж в 4-й аптеке. В 3-х уже закончились.
Кто ещё не успел прикупить, или кому не хватило, есть альтернативные варианты https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... masks.html
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