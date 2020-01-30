Кто ещё не успел прикупить, или кому не хватило, есть альтернативные варианты
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 30 січ, 2020 23:22
Прикупил сегодня, на всякий случай, упаковку защитных масок. Правда аж в 4-й аптеке. В 3-х уже закончились.
Кто ещё не успел прикупить, или кому не хватило, есть альтернативные варианты
Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:00
тю так и мне паралельно в чьи носки вы свой нос суете
просто считать серебро в гривнях неумно (это намёк)
Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:28
госпади, грешно смеяться . у нас бы такая беда случись, также бы все ходили
не дай бог
но в иных сми говорят что от простого гриппа умирают в тысячи раз больше людей
что это раздутая шумиха с политическими и глобально экономическими целями
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