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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2039204020412042
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:22

Прикупил сегодня, на всякий случай, упаковку защитных масок. Правда аж в 4-й аптеке. В 3-х уже закончились.
Кто ещё не успел прикупить, или кому не хватило, есть альтернативные варианты :roll:
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... masks.html
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:00

  gleb написав:
  serp6769 написав:а еще лучше в зимбабвийских xераборах или венесуэльских, кубинских еще каких-нить , вы поняли направление
там вааще рост сумашедший

Вы мое серебро можете считать в любых единицах, как и свои носки. Мне как-то параллельно.

тю так и мне паралельно в чьи носки вы свой нос суете
просто считать серебро в гривнях неумно (это намёк)
serp6769
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:28

  наблюдательный написав:Прикупил сегодня, на всякий случай, упаковку защитных масок. Правда аж в 4-й аптеке. В 3-х уже закончились.
Кто ещё не успел прикупить, или кому не хватило, есть альтернативные варианты :roll:
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... masks.html

госпади, грешно смеяться . у нас бы такая беда случись, также бы все ходили
не дай бог
но в иных сми говорят что от простого гриппа умирают в тысячи раз больше людей
что это раздутая шумиха с политическими и глобально экономическими целями
serp6769
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  #<1 ... 2039204020412042
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