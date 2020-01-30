госпади, грешно смеяться . у нас бы такая беда случись, также бы все ходили не дай бог но в иных сми говорят что от простого гриппа умирают в тысячи раз больше людей что это раздутая шумиха с политическими и глобально экономическими целями
госпади, грешно смеяться . у нас бы такая беда случись, также бы все ходили не дай бог но в иных сми говорят что от простого гриппа умирают в тысячи раз больше людей что это раздутая шумиха с политическими и глобально экономическими целями
В КНР в день в среднем умирает около 35 000 человек, из них 40 - от короновируса. Меньше, чем гибнет на дорогах.
госпади, грешно смеяться . у нас бы такая беда случись, также бы все ходили не дай бог но в иных сми говорят что от простого гриппа умирают в тысячи раз больше людей что это раздутая шумиха с политическими и глобально экономическими целями
Так никто и не смеется. Наоборот. В случае необходимости новые идеи можно будет взять на вооружение...
Отец работает в Минздраве. Сегодня вызывали на срочное совещание. Вернулся и сказал маме по секрету, что особым распоряжением правительства для борьбы с китайским коронавирусом, всем мужчинам, которые, в отличие от женщин и детей, наиболее подвержены риску заражения, каждый вечер нужно выпивать не менее 250 граммов водки, виски или коньяка.
Передайте всем отцам, мужьям, братьям и друзьям, нужно срочно останавливать распространение вируса!!!