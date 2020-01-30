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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2039204020412042
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 23:22

Прикупил сегодня, на всякий случай, упаковку защитных масок. Правда аж в 4-й аптеке. В 3-х уже закончились.
Кто ещё не успел прикупить, или кому не хватило, есть альтернативные варианты :roll:
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... masks.html
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:00

  gleb написав:
  serp6769 написав:а еще лучше в зимбабвийских xераборах или венесуэльских, кубинских еще каких-нить , вы поняли направление
там вааще рост сумашедший

Вы мое серебро можете считать в любых единицах, как и свои носки. Мне как-то параллельно.

тю так и мне паралельно в чьи носки вы свой нос суете
просто считать серебро в гривнях неумно (это намёк)
serp6769
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 00:28

  наблюдательный написав:Прикупил сегодня, на всякий случай, упаковку защитных масок. Правда аж в 4-й аптеке. В 3-х уже закончились.
Кто ещё не успел прикупить, или кому не хватило, есть альтернативные варианты :roll:
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... masks.html

госпади, грешно смеяться . у нас бы такая беда случись, также бы все ходили
не дай бог
но в иных сми говорят что от простого гриппа умирают в тысячи раз больше людей
что это раздутая шумиха с политическими и глобально экономическими целями
serp6769
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 10:55

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Добыча золота сократилась впервые с 2008 года.
https://www.vestifinance.ru/articles/132082
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:09

  serp6769 написав:
  наблюдательный написав:Прикупил сегодня, на всякий случай, упаковку защитных масок. Правда аж в 4-й аптеке. В 3-х уже закончились.
Кто ещё не успел прикупить, или кому не хватило, есть альтернативные варианты :roll:
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... masks.html

госпади, грешно смеяться . у нас бы такая беда случись, также бы все ходили
не дай бог
но в иных сми говорят что от простого гриппа умирают в тысячи раз больше людей
что это раздутая шумиха с политическими и глобально экономическими целями

В КНР в день в среднем умирает около 35 000 человек, из них 40 - от короновируса. Меньше, чем гибнет на дорогах.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:23

  serp6769 написав:
  наблюдательный написав:Прикупил сегодня, на всякий случай, упаковку защитных масок. Правда аж в 4-й аптеке. В 3-х уже закончились.
Кто ещё не успел прикупить, или кому не хватило, есть альтернативные варианты :roll:
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... masks.html

госпади, грешно смеяться . у нас бы такая беда случись, также бы все ходили
не дай бог
но в иных сми говорят что от простого гриппа умирают в тысячи раз больше людей
что это раздутая шумиха с политическими и глобально экономическими целями

Так никто и не смеется. Наоборот. В случае необходимости новые идеи можно будет взять на вооружение...

Отец работает в Минздраве. Сегодня вызывали на срочное совещание.
Вернулся и сказал маме по секрету, что особым распоряжением правительства
для борьбы с китайским коронавирусом, всем мужчинам, которые,
в отличие от женщин и детей, наиболее подвержены риску заражения,
каждый вечер нужно выпивать не менее 250 граммов водки, виски или коньяка.

Передайте всем отцам, мужьям, братьям и друзьям,
нужно срочно останавливать распространение вируса!!!
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:30

  наблюдательный написав: всем мужчинам, которые,
в отличие от женщин и детей, наиболее подвержены риску заражения,
каждый вечер нужно выпивать не менее 250 граммов водки, виски или коньяка.

Точно каждый вечер по стакану водяры?
Да мы такими темпами умрем от цирроза печени или алкогольного отравления раньше, чем от коронавируса... И в чём прикол? :roll:
Vial
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:34

  Волгарь написав:В КНР в день в среднем умирает около 35 000 человек, из них 40 - от короновируса. Меньше, чем гибнет на дорогах.

Если это такая ерунда, то зачем тогда ваше правительство закрыло границу с Китаем, а авиакомпании отменяют рейсы себе в убыток?
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 11:36

  Vial написав:
  наблюдательный написав: всем мужчинам, которые,
в отличие от женщин и детей, наиболее подвержены риску заражения,
каждый вечер нужно выпивать не менее 250 граммов водки, виски или коньяка.

Точно каждый вечер по стакану водяры?
Да мы такими темпами умрем от цирроза печени или алкогольного отравления раньше, чем от коронавируса... И в чём прикол? :roll:

Прикол в том, что не нужно понимать всё буквально... :)
наблюдательный
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  #<1 ... 2039204020412042
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