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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2040204120422043
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:27

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:продлила операции РЕПО как минимум до конца апреля


Там такой минимум, как бесконечность...до конца.
Нет ни чего более постоянного, чем временное.
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:20

Чукча2
ЕС ждёт тоже самое. По последним данным ВВП еврозоны вырос всего на 0,1% за последний квартал 2019г. Это самые слабые темпы роста.
Так что продолжать вливать деньги будут и там.
Что для золота будет гуд.

Доходности 10-летних бондов уже 1,53%, золото тоже подрастает.
Деньги с рынков уходят на парковку.
Ибо фиг его знает что будет на этих выходных.
Новости всё хуже и хуже...
наблюдательный
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  #<1 ... 2040204120422043
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