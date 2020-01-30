Там такой минимум, как бесконечность...до конца.
Нет ни чего более постоянного, чем временное.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:27
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:20
Чукча2
ЕС ждёт тоже самое. По последним данным ВВП еврозоны вырос всего на 0,1% за последний квартал 2019г. Это самые слабые темпы роста.
Так что продолжать вливать деньги будут и там.
Что для золота будет гуд.
Доходности 10-летних бондов уже 1,53%, золото тоже подрастает.
Деньги с рынков уходят на парковку.
Ибо фиг его знает что будет на этих выходных.
Новости всё хуже и хуже...
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