Там такой минимум, как бесконечность...до конца.
Нет ни чего более постоянного, чем временное.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:27
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:20
Чукча2
ЕС ждёт тоже самое. По последним данным ВВП еврозоны вырос всего на 0,1% за последний квартал 2019г. Это самые слабые темпы роста.
Так что продолжать вливать деньги будут и там.
Что для золота будет гуд.
Доходности 10-летних бондов уже 1,53%, золото тоже подрастает.
Деньги с рынков уходят на парковку.
Ибо фиг его знает что будет на этих выходных.
Новости всё хуже и хуже...
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:07
Отрицательные ставки в Германии привели к тому, что крупные клиенты начали снимать со счетов деньги, переводить их в наличные и прятать в банковских хранилищах.
Эта тенденция настолько вышла из-под контроля, что немецким банкам не хватает места, чтобы спрятать банкноты клиентов.
Согласно данным Бундесбанка, опубликованным в пятницу, физические наличные средства немецких банков в декабре выросли до рекордных 43,4 млрд евро.
Это почти в три раза больше, чем в конце мая 2014 года, когда ЕЦБ начал усиливать давление на депозиты. Теоретически отрицательные процентные ставки должны стимулировать инфляцию и рост экономики, побуждая предприятия брать кредиты, однако в Европе эта политика, очевидно, потерпела неудачу, поскольку рост оставался вялым в течение последних пяти лет, в то время как вкладчики пострадали.
«В наши дни лучше хранить денежные средства, а не парковать их в ЕЦБ», - сказал Андреас Шульц, управляющий сберегательным банком недалеко от Берлина.
«Отрицательные процентные ставки ЕЦБ делают накопление денег вне счетов банков привлекательным», - сказал Франк Шеффлер, член парламента Германии.
«Это только начало. Если это будет продолжаться, мы увидим бум для производителей хранилищ и охранных компаний».
Додано: Суб 01 лют, 2020 23:19
Они в шахматы не играли? Какой следующий шаг? Не искусственный гиперинфлец с помощью печатных станков? Или замена купюр, если решат встать из-за стола и врезать оппонента шахматной доской по голове.
З.Ы. Евровые купюры уже даже под большей угрозой чем баксовые, в т.ч. и из-за отрицательных ставок и тем более что первые звоночки уже есть.
А там кто его знает, кто первый сметет все фигуры с шахматной доски.
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