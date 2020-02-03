Додано: Суб 01 лют, 2020 23:07

Отрицательные ставки в Германии привели к тому, что крупные клиенты начали снимать со счетов деньги, переводить их в наличные и прятать в банковских хранилищах.Эта тенденция настолько вышла из-под контроля, что немецким банкам не хватает места, чтобы спрятать банкноты клиентов.Согласно данным Бундесбанка, опубликованным в пятницу, физические наличные средства немецких банков в декабре выросли до рекордных 43,4 млрд евро.Это почти в три раза больше, чем в конце мая 2014 года, когда ЕЦБ начал усиливать давление на депозиты. Теоретически отрицательные процентные ставки должны стимулировать инфляцию и рост экономики, побуждая предприятия брать кредиты, однако в Европе эта политика, очевидно, потерпела неудачу, поскольку рост оставался вялым в течение последних пяти лет, в то время как вкладчики пострадали.«В наши дни лучше хранить денежные средства, а не парковать их в ЕЦБ», - сказал Андреас Шульц, управляющий сберегательным банком недалеко от Берлина.«Отрицательные процентные ставки ЕЦБ делают накопление денег вне счетов банков привлекательным», - сказал Франк Шеффлер, член парламента Германии.«Это только начало. Если это будет продолжаться, мы увидим бум для производителей хранилищ и охранных компаний».