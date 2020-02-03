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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2040204120422043
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:27

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:продлила операции РЕПО как минимум до конца апреля


Там такой минимум, как бесконечность...до конца.
Нет ни чего более постоянного, чем временное.
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:20

Чукча2
ЕС ждёт тоже самое. По последним данным ВВП еврозоны вырос всего на 0,1% за последний квартал 2019г. Это самые слабые темпы роста.
Так что продолжать вливать деньги будут и там.
Что для золота будет гуд.

Доходности 10-летних бондов уже 1,53%, золото тоже подрастает.
Деньги с рынков уходят на парковку.
Ибо фиг его знает что будет на этих выходных.
Новости всё хуже и хуже...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:07

Отрицательные ставки в Германии привели к тому, что крупные клиенты начали снимать со счетов деньги, переводить их в наличные и прятать в банковских хранилищах.
Эта тенденция настолько вышла из-под контроля, что немецким банкам не хватает места, чтобы спрятать банкноты клиентов.
Согласно данным Бундесбанка, опубликованным в пятницу, физические наличные средства немецких банков в декабре выросли до рекордных 43,4 млрд евро.
Это почти в три раза больше, чем в конце мая 2014 года, когда ЕЦБ начал усиливать давление на депозиты. Теоретически отрицательные процентные ставки должны стимулировать инфляцию и рост экономики, побуждая предприятия брать кредиты, однако в Европе эта политика, очевидно, потерпела неудачу, поскольку рост оставался вялым в течение последних пяти лет, в то время как вкладчики пострадали.

«В наши дни лучше хранить денежные средства, а не парковать их в ЕЦБ», - сказал Андреас Шульц, управляющий сберегательным банком недалеко от Берлина.
«Отрицательные процентные ставки ЕЦБ делают накопление денег вне счетов банков привлекательным», - сказал Франк Шеффлер, член парламента Германии.
«Это только начало. Если это будет продолжаться, мы увидим бум для производителей хранилищ и охранных компаний».

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ore-vaults
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 23:19

  наблюдательный написав:Отрицательные ставки в Германии привели к тому, что крупные клиенты начали снимать со счетов деньги, переводить их в наличные и прятать в банковских хранилищах.
Эта тенденция настолько вышла из-под контроля, что немецким банкам не хватает места, чтобы спрятать банкноты клиентов.
Согласно данным Бундесбанка, опубликованным в пятницу, физические наличные средства немецких банков в декабре выросли до рекордных 43,4 млрд евро.
Это почти в три раза больше, чем в конце мая 2014 года, когда ЕЦБ начал усиливать давление на депозиты. Теоретически отрицательные процентные ставки должны стимулировать инфляцию и рост экономики, побуждая предприятия брать кредиты, однако в Европе эта политика, очевидно, потерпела неудачу, поскольку рост оставался вялым в течение последних пяти лет, в то время как вкладчики пострадали.

«В наши дни лучше хранить денежные средства, а не парковать их в ЕЦБ», - сказал Андреас Шульц, управляющий сберегательным банком недалеко от Берлина.
«Отрицательные процентные ставки ЕЦБ делают накопление денег вне счетов банков привлекательным», - сказал Франк Шеффлер, член парламента Германии.
«Это только начало. Если это будет продолжаться, мы увидим бум для производителей хранилищ и охранных компаний».

https://www.bloomberg.com/news/articles ... ore-vaults

Они в шахматы не играли? Какой следующий шаг? Не искусственный гиперинфлец с помощью печатных станков? Или замена купюр, если решат встать из-за стола и врезать оппонента шахматной доской по голове.
З.Ы. Евровые купюры уже даже под большей угрозой чем баксовые, в т.ч. и из-за отрицательных ставок и тем более что первые звоночки уже есть.
http://zavarnik.biz/evropa-sobiraetsya- ... v-500-evro
А там кто его знает, кто первый сметет все фигуры с шахматной доски.
Подобное отношение порой высказывается и в отношении купюры $100. Например, экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс в том же 2016 году опубликовал в Washington Post статью "Время уничтожить стодолларовые банкноты". Разумеется, на сегодняшний день вероятность не то что запретов, но и ограничений на хождение банкноты $100 близка к нулю. Но учитывая то, сколько таких банкнот хранится "под матрацами" по всему миру, даже при намеке на подобное начнется большая паника.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:24

Интересно, что 9 лет назад, когда золото стоило даже чуть меньше чем сейчас, серебро доходило до 50.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 14:53

  hxbbgaf написав:Интересно, что 9 лет назад, когда золото стоило даже чуть меньше чем сейчас, серебро доходило до 50.

А недвига сколько стоила 12 лет назад и сколько тогда золото стоило?
Ответ в одном слове - Пузырь.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 15:51

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Интересно, что 9 лет назад, когда золото стоило даже чуть меньше чем сейчас, серебро доходило до 50.

А недвига сколько стоила 12 лет назад и сколько тогда золото стоило?
Ответ в одном слове - Пузырь.

Какая недвига? Киевская недвига совсем не от мировых факторов зависит, а американская, сколько она в 80-х стоила? А золото? То-то же. А фонда.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:03

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Интересно, что 9 лет назад, когда золото стоило даже чуть меньше чем сейчас, серебро доходило до 50.

А недвига сколько стоила 12 лет назад и сколько тогда золото стоило?
Ответ в одном слове - Пузырь.

Какая недвига? Киевская недвига совсем не от мировых факторов зависит, а американская, сколько она в 80-х стоила? А золото? То-то же. А фонда.

Можете и по США посмотреть.
Вот вам график медианы цены дома в США
https://fred.stlouisfed.org/series/MSPUS
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:17

  vladus17 написав:Можете и по США посмотреть.
Вот вам график медианы цены дома в США
https://fred.stlouisfed.org/series/MSPUS

Все равно в 80-х было в 4 раза дешевле чем сейчас.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:21

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:Можете и по США посмотреть.
Вот вам график медианы цены дома в США
https://fred.stlouisfed.org/series/MSPUS

Все равно в 80-х было в 4 раза дешевле чем сейчас.

Тогда был высокий спрос- маленькое предложение. Сайчас же наоборот.
Цена соответственно.
Past performance is no guarantee of future results. (с)
vladus17
 
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  #<1 ... 2040204120422043
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