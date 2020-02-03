Чукча2 ЕС ждёт тоже самое. По последним данным ВВП еврозоны вырос всего на 0,1% за последний квартал 2019г. Это самые слабые темпы роста. Так что продолжать вливать деньги будут и там. Что для золота будет гуд.
Доходности 10-летних бондов уже 1,53%, золото тоже подрастает. Деньги с рынков уходят на парковку. Ибо фиг его знает что будет на этих выходных. Новости всё хуже и хуже...
Отрицательные ставки в Германии привели к тому, что крупные клиенты начали снимать со счетов деньги, переводить их в наличные и прятать в банковских хранилищах. Эта тенденция настолько вышла из-под контроля, что немецким банкам не хватает места, чтобы спрятать банкноты клиентов. Согласно данным Бундесбанка, опубликованным в пятницу, физические наличные средства немецких банков в декабре выросли до рекордных 43,4 млрд евро. Это почти в три раза больше, чем в конце мая 2014 года, когда ЕЦБ начал усиливать давление на депозиты. Теоретически отрицательные процентные ставки должны стимулировать инфляцию и рост экономики, побуждая предприятия брать кредиты, однако в Европе эта политика, очевидно, потерпела неудачу, поскольку рост оставался вялым в течение последних пяти лет, в то время как вкладчики пострадали.
«В наши дни лучше хранить денежные средства, а не парковать их в ЕЦБ», - сказал Андреас Шульц, управляющий сберегательным банком недалеко от Берлина. «Отрицательные процентные ставки ЕЦБ делают накопление денег вне счетов банков привлекательным», - сказал Франк Шеффлер, член парламента Германии. «Это только начало. Если это будет продолжаться, мы увидим бум для производителей хранилищ и охранных компаний».
наблюдательный написав:Отрицательные ставки в Германии привели к тому, что крупные клиенты начали снимать со счетов деньги, переводить их в наличные и прятать в банковских хранилищах. Эта тенденция настолько вышла из-под контроля, что немецким банкам не хватает места, чтобы спрятать банкноты клиентов. Согласно данным Бундесбанка, опубликованным в пятницу, физические наличные средства немецких банков в декабре выросли до рекордных 43,4 млрд евро. Это почти в три раза больше, чем в конце мая 2014 года, когда ЕЦБ начал усиливать давление на депозиты. Теоретически отрицательные процентные ставки должны стимулировать инфляцию и рост экономики, побуждая предприятия брать кредиты, однако в Европе эта политика, очевидно, потерпела неудачу, поскольку рост оставался вялым в течение последних пяти лет, в то время как вкладчики пострадали.
«В наши дни лучше хранить денежные средства, а не парковать их в ЕЦБ», - сказал Андреас Шульц, управляющий сберегательным банком недалеко от Берлина. «Отрицательные процентные ставки ЕЦБ делают накопление денег вне счетов банков привлекательным», - сказал Франк Шеффлер, член парламента Германии. «Это только начало. Если это будет продолжаться, мы увидим бум для производителей хранилищ и охранных компаний».
Они в шахматы не играли? Какой следующий шаг? Не искусственный гиперинфлец с помощью печатных станков? Или замена купюр, если решат встать из-за стола и врезать оппонента шахматной доской по голове. З.Ы. Евровые купюры уже даже под большей угрозой чем баксовые, в т.ч. и из-за отрицательных ставок и тем более что первые звоночки уже есть. http://zavarnik.biz/evropa-sobiraetsya- ... v-500-evro А там кто его знает, кто первый сметет все фигуры с шахматной доски.
Подобное отношение порой высказывается и в отношении купюры $100. Например, экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс в том же 2016 году опубликовал в Washington Post статью "Время уничтожить стодолларовые банкноты". Разумеется, на сегодняшний день вероятность не то что запретов, но и ограничений на хождение банкноты $100 близка к нулю. Но учитывая то, сколько таких банкнот хранится "под матрацами" по всему миру, даже при намеке на подобное начнется большая паника.