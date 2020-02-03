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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:30
hxbbgaf написав:
Все равно в 80-х было в 4 раза дешевле чем сейчас.
Американские компании стали гораздо богаче за это время. Соответственно и стоят в несколько раз больше чем тогда.
А серебро интереснее за эти годы не стало. Как был кусок серого так и остался (если не окислилось).
Цена на него это и подтверждает.
Востаннє редагувалось vladus17
в Пон 03 лют, 2020 18:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 18:08
vladus17 написав: hxbbgaf написав:
Все равно в 80-х было в 4 раза дешевле чем сейчас.
Американские компании стали гораздо богаче за это время. Соответственно и стоят в несколько раз больше чем тогда.
А серебро интереснее за эти годы не стало. Как был кусок серого так и остался (если не окислилось).
Цена на него это и подтверждает.
В несколько раз?
Вы хотели сказать, в несколько десятков или даже сотен раз? А чего же это они массово так все стали богаче? Не из-за того ли, что доллара слишком много за это время напечатано, а коммоды недооценены из-за того, что этим хитрецам как-то удавалось до сих пор собирать все эти десятки триллонов в разных бумагах и финансовых пирамидах, не допуская их попадания на рынки реальных товаров, но эта схема может дать сбой в любой момент?
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Додано: Пон 03 лют, 2020 18:53
hxbbgaf написав:
В несколько раз?
Вы хотели сказать, в несколько десятков или даже сотен раз? А чего же это они массово так все стали богаче? Не из-за того ли, что доллара слишком много за это время напечатано, а коммоды недооценены из-за того, что этим хитрецам как-то удавалось до сих пор собирать все эти десятки триллонов в разных бумагах и финансовых пирамидах, не допуская их попадания на рынки реальных товаров, но эта схема может дать сбой в любой момент?
Будущее за Гуглом, Фейсбуком, Теслой, Нетфликсом и прч.
Бруски желтого цвета еще используют как страховку. А серого- только в индустрии и ювелирке + небольшая порция инвесторов (в основном влошенцев пА 50 за унц или около того). Его придостаточно для этих целей.
Цена = спрос/предложение. Надеюсь Вам известно это правило экономики.
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