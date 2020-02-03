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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2041204220432044 Додано: Пон 03 лют, 2020 16:30 hxbbgaf написав: vladus17 написав: Можете и по США посмотреть.

Вот вам график медианы цены дома в США

https://fred.stlouisfed.org/series/MSPUS Можете и по США посмотреть.Вот вам график медианы цены дома в США

Все равно в 80-х было в 4 раза дешевле чем сейчас. Все равно в 80-х было в 4 раза дешевле чем сейчас.

Американские компании стали гораздо богаче за это время. Соответственно и стоят в несколько раз больше чем тогда.



А серебро интереснее за эти годы не стало. Как был кусок серого так и остался (если не окислилось).

Цена на него это и подтверждает. Американские компании стали гораздо богаче за это время. Соответственно и стоят в несколько раз больше чем тогда.А серебро интереснее за эти годы не стало. Как был кусок серого так и остался (если не окислилось).Цена на него это и подтверждает. Востаннє редагувалось vladus17 в Пон 03 лют, 2020 18:56, всього редагувалось 2 разів. vladus17 Повідомлень: 1258 З нами з: 21.03.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 18:08 vladus17 написав: hxbbgaf написав: vladus17 написав: Можете и по США посмотреть.

Вот вам график медианы цены дома в США

https://fred.stlouisfed.org/series/MSPUS Можете и по США посмотреть.Вот вам график медианы цены дома в США

Все равно в 80-х было в 4 раза дешевле чем сейчас. Все равно в 80-х было в 4 раза дешевле чем сейчас.

Американские компании стали гораздо богаче за это время. Соответственно и стоят в несколько раз больше чем тогда.



А серебро интереснее за эти годы не стало. Как был кусок серого так и остался (если не окислилось).

Цена на него это и подтверждает. Американские компании стали гораздо богаче за это время. Соответственно и стоят в несколько раз больше чем тогда.А серебро интереснее за эти годы не стало. Как был кусок серого так и остался (если не окислилось).Цена на него это и подтверждает.

В несколько раз? Вы хотели сказать, в несколько десятков или даже сотен раз? А чего же это они массово так все стали богаче? Не из-за того ли, что доллара слишком много за это время напечатано, а коммоды недооценены из-за того, что этим хитрецам как-то удавалось до сих пор собирать все эти десятки триллонов в разных бумагах и финансовых пирамидах, не допуская их попадания на рынки реальных товаров, но эта схема может дать сбой в любой момент? В несколько раз?Вы хотели сказать, в несколько десятков или даже сотен раз? А чего же это они массово так все стали богаче? Не из-за того ли, что доллара слишком много за это время напечатано, а коммоды недооценены из-за того, что этим хитрецам как-то удавалось до сих пор собирать все эти десятки триллонов в разных бумагах и финансовых пирамидах, не допуская их попадания на рынки реальных товаров, но эта схема может дать сбой в любой момент? hxbbgaf Повідомлень: 21313 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1426 раз. Подякували: 2144 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 18:53 Re: Горячие новости по драгоценным металлам hxbbgaf написав: В несколько раз? Вы хотели сказать, в несколько десятков или даже сотен раз? А чего же это они массово так все стали богаче? Не из-за того ли, что доллара слишком много за это время напечатано, а коммоды недооценены из-за того, что этим хитрецам как-то удавалось до сих пор собирать все эти десятки триллонов в разных бумагах и финансовых пирамидах, не допуская их попадания на рынки реальных товаров, но эта схема может дать сбой в любой момент? В несколько раз?Вы хотели сказать, в несколько десятков или даже сотен раз? А чего же это они массово так все стали богаче? Не из-за того ли, что доллара слишком много за это время напечатано, а коммоды недооценены из-за того, что этим хитрецам как-то удавалось до сих пор собирать все эти десятки триллонов в разных бумагах и финансовых пирамидах, не допуская их попадания на рынки реальных товаров, но эта схема может дать сбой в любой момент?

Будущее за Гуглом, Фейсбуком, Теслой, Нетфликсом и прч.

Бруски желтого цвета еще используют как страховку. А серого- только в индустрии и ювелирке + небольшая порция инвесторов (в основном влошенцев пА 50 за унц или около того). Его придостаточно для этих целей.

Цена = спрос/предложение. Надеюсь Вам известно это правило экономики. Будущее за Гуглом, Фейсбуком, Теслой, Нетфликсом и прч.Бруски желтого цвета еще используют как страховку. А серого- только в индустрии и ювелирке + небольшая порция инвесторов (в основном влошенцев пА 50 за унц или около того). Его придостаточно для этих целей.Цена = спрос/предложение. Надеюсь Вам известно это правило экономики. vladus17 Повідомлень: 1258 З нами з: 21.03.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 19:35 vladus17 написав: hxbbgaf написав: В несколько раз? Вы хотели сказать, в несколько десятков или даже сотен раз? А чего же это они массово так все стали богаче? Не из-за того ли, что доллара слишком много за это время напечатано, а коммоды недооценены из-за того, что этим хитрецам как-то удавалось до сих пор собирать все эти десятки триллонов в разных бумагах и финансовых пирамидах, не допуская их попадания на рынки реальных товаров, но эта схема может дать сбой в любой момент? В несколько раз?Вы хотели сказать, в несколько десятков или даже сотен раз? А чего же это они массово так все стали богаче? Не из-за того ли, что доллара слишком много за это время напечатано, а коммоды недооценены из-за того, что этим хитрецам как-то удавалось до сих пор собирать все эти десятки триллонов в разных бумагах и финансовых пирамидах, не допуская их попадания на рынки реальных товаров, но эта схема может дать сбой в любой момент?

Будущее за Гуглом, Фейсбуком, Теслой, Нетфликсом и прч.

Бруски желтого цвета еще используют как страховку. А серого- только в индустрии и ювелирке + небольшая порция инвесторов (в основном влошенцев пА 50 за унц или около того). Его придостаточно для этих целей.

Цена = спрос/предложение. Надеюсь Вам известно это правило экономики. Будущее за Гуглом, Фейсбуком, Теслой, Нетфликсом и прч.Бруски желтого цвета еще используют как страховку. А серого- только в индустрии и ювелирке + небольшая порция инвесторов (в основном влошенцев пА 50 за унц или около того). Его придостаточно для этих целей.Цена = спрос/предложение. Надеюсь Вам известно это правило экономики.

Обычные виртуальные соц. сети (такие есть и во многих других странах, не только американские, но о них никто и не говорит, это пиар и нечто большее - принудительный выкуп акций с печатных станков), посредники вроде нетфликса, которые, в основном, перекупают чужие фильмы, торговцы вроде амазона, и т.д. Реальных производителей там не так много, но и они переоценены, печатные станки, эффект финансовой пирамиды и выкупы своих же акций компаниями делают свое дело. Как сказали, так и делают. Все идет по плану. Тем временем отношение капитализации компаний к ВВП ставит все новые и новые исторические рекорды, сигнализируя о мегапузыре.

Увы, все давно не так. Они строят прирамиду. Пирамиду переоцененных в разы и десятки раз акций и облигаций - финансовую пирамиду. И даже золото и серебро продают виртуальное, то есть люди думают, что купили (людей, желающих купить, достаточно), а купили пустышку, которая в случае шухера не будет стоить ровным счетом ничего, и которой насоздавали в сотни раз больше реального металла и цену на которое еще и сбивают голыми шортами, не покупая, но при этом продавая. И закончится все очень печально. Обычные виртуальные соц. сети (такие есть и во многих других странах, не только американские, но о них никто и не говорит, это пиар и нечто большее - принудительный выкуп акций с печатных станков), посредники вроде нетфликса, которые, в основном, перекупают чужие фильмы, торговцы вроде амазона, и т.д. Реальных производителей там не так много, но и они переоценены, печатные станки, эффект финансовой пирамиды и выкупы своих же акций компаниями делают свое дело. Как сказали, так и делают. Все идет по плану. Тем временем отношение капитализации компаний к ВВП ставит все новые и новые исторические рекорды, сигнализируя о мегапузыре.Увы, все давно не так. Они строят прирамиду. Пирамиду переоцененных в разы и десятки раз акций и облигаций - финансовую пирамиду. И даже золото и серебро продают виртуальное, то есть люди думают, что купили (людей, желающих купить, достаточно), а купили пустышку, которая в случае шухера не будет стоить ровным счетом ничего, и которой насоздавали в сотни раз больше реального металла и цену на которое еще и сбивают голыми шортами, не покупая, но при этом продавая. И закончится все очень печально. hxbbgaf Повідомлень: 21313 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1426 раз. Подякували: 2144 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2020 23:05 Re: Горячие новости по драгоценным металлам hxbbgaf написав: И даже золото и серебро продают виртуальное, то есть люди думают, что купили (людей, желающих купить, достаточно), а купили пустышку, которая в случае шухера не будет стоить ровным счетом ничего, и которой насоздавали в сотни раз больше реального металла и цену на которое еще и сбивают голыми шортами, не покупая, но при этом продавая. И закончится все очень печально. И даже золото и серебро продают виртуальное, то есть люди думают, что купили (людей, желающих купить, достаточно), а купили пустышку, которая в случае шухера не будет стоить ровным счетом ничего, и которой насоздавали в сотни раз больше реального металла и цену на которое еще и сбивают голыми шортами, не покупая, но при этом продавая. И закончится все очень печально.

В любой цивилизованной стране, человек который желает пристроить свои тугрики в физ мет. не имеет с этим никаких проблем.

Разве что для этого денег у него нет. Все в кредит живет, и должен Банку отдавать зеленые $$$. Что бы заработать которые нужно потратить свое время и свой труд. Деньги, в данном случае = время+труд.

Физ мет в эту картинку(современной экономики) никак невписывается , просто красивая пустышка. В любой цивилизованной стране, человек который желает пристроить свои тугрики в физ мет. не имеет с этим никаких проблем.Разве что для этого денег у него нет. Все в кредит живет, и должен Банку отдавать зеленые $$$. Что бы заработать которые нужно потратить свое время и свой труд. Деньги, в данном случае = время+труд.Физ мет в эту картинку(современной экономики) никак невписывается , просто красивая пустышка. vladus17 Повідомлень: 1258 З нами з: 21.03.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2041204220432044 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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