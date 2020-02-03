Додано: Пон 03 лют, 2020 19:35

vladus17 написав: hxbbgaf написав: В несколько раз? Вы хотели сказать, в несколько десятков или даже сотен раз? А чего же это они массово так все стали богаче? Не из-за того ли, что доллара слишком много за это время напечатано, а коммоды недооценены из-за того, что этим хитрецам как-то удавалось до сих пор собирать все эти десятки триллонов в разных бумагах и финансовых пирамидах, не допуская их попадания на рынки реальных товаров, но эта схема может дать сбой в любой момент? В несколько раз?Вы хотели сказать, в несколько десятков или даже сотен раз? А чего же это они массово так все стали богаче? Не из-за того ли, что доллара слишком много за это время напечатано, а коммоды недооценены из-за того, что этим хитрецам как-то удавалось до сих пор собирать все эти десятки триллонов в разных бумагах и финансовых пирамидах, не допуская их попадания на рынки реальных товаров, но эта схема может дать сбой в любой момент?

Будущее за Гуглом, Фейсбуком, Теслой, Нетфликсом и прч.

Бруски желтого цвета еще используют как страховку. А серого- только в индустрии и ювелирке + небольшая порция инвесторов (в основном влошенцев пА 50 за унц или около того). Его придостаточно для этих целей.

Цена = спрос/предложение. Надеюсь Вам известно это правило экономики. Будущее за Гуглом, Фейсбуком, Теслой, Нетфликсом и прч.Бруски желтого цвета еще используют как страховку. А серого- только в индустрии и ювелирке + небольшая порция инвесторов (в основном влошенцев пА 50 за унц или около того). Его придостаточно для этих целей.Цена = спрос/предложение. Надеюсь Вам известно это правило экономики.

Обычные виртуальные соц. сети (такие есть и во многих других странах, не только американские, но о них никто и не говорит, это пиар и нечто большее - принудительный выкуп акций с печатных станков), посредники вроде нетфликса, которые, в основном, перекупают чужие фильмы, торговцы вроде амазона, и т.д. Реальных производителей там не так много, но и они переоценены, печатные станки, эффект финансовой пирамиды и выкупы своих же акций компаниями делают свое дело. Как сказали, так и делают. Все идет по плану. Тем временем отношение капитализации компаний к ВВП ставит все новые и новые исторические рекорды, сигнализируя о мегапузыре.Увы, все давно не так. Они строят прирамиду. Пирамиду переоцененных в разы и десятки раз акций и облигаций - финансовую пирамиду. И даже золото и серебро продают виртуальное, то есть люди думают, что купили (людей, желающих купить, достаточно), а купили пустышку, которая в случае шухера не будет стоить ровным счетом ничего, и которой насоздавали в сотни раз больше реального металла и цену на которое еще и сбивают голыми шортами, не покупая, но при этом продавая. И закончится все очень печально.