RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2042204320442045
Повідомлення Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:23

  Чукча2 написав:США задумались над созданием цифрового доллара.
https://news.finance.ua/ru/news/-/46489 ... go-dollara

Возьмут и отменят бумажный. Не выдержал испытания печатным станком и, вообще, 90% соток в руках у мафиози. Вот поедьте в ФРС докажите происхождение, но не больше 1000 долларов на одного работающего. И вуаля, владельцы долларов ни с чем, профинансировали американский образ жизни "на широкую ногу" и принимают поздравления.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21336
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 2149 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 01:03

  hxbbgaf написав:
  Чукча2 написав:США задумались над созданием цифрового доллара.
https://news.finance.ua/ru/news/-/46489 ... go-dollara

Возьмут и отменят бумажный. Не выдержал испытания печатным станком и, вообще, 90% соток в руках у мафиози. Вот поедьте в ФРС докажите происхождение, но не больше 1000 долларов на одного работающего. И вуаля, владельцы долларов ни с чем, профинансировали американский образ жизни "на широкую ногу" и принимают поздравления.

Как они смогут убедить всех, перейти на новую валюту? Если в 45ом году, для этого доллар привязали к золоту, а в 70ых отказавшись от золота, смогли привязаться к нефти. Что сейчас может стать стимулом?
potter
 
Повідомлень: 1884
З нами з: 16.03.09
Подякував: 314 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2042204320442045
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17344)
09.02.2020 01:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.