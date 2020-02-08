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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:23
Возьмут и отменят бумажный. Не выдержал испытания печатным станком и, вообще, 90% соток в руках у мафиози. Вот поедьте в ФРС докажите происхождение, но не больше 1000 долларов на одного работающего. И вуаля, владельцы долларов ни с чем, профинансировали американский образ жизни "на широкую ногу" и принимают поздравления.
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Додано: Нед 09 лют, 2020 01:03
hxbbgaf написав:
Возьмут и отменят бумажный. Не выдержал испытания печатным станком и, вообще, 90% соток в руках у мафиози. Вот поедьте в ФРС докажите происхождение, но не больше 1000 долларов на одного работающего. И вуаля, владельцы долларов ни с чем, профинансировали американский образ жизни "на широкую ногу" и принимают поздравления.
Как они смогут убедить всех, перейти на новую валюту? Если в 45ом году, для этого доллар привязали к золоту, а в 70ых отказавшись от золота, смогли привязаться к нефти. Что сейчас может стать стимулом?
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