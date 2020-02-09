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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 07 лют, 2020 22:23
Возьмут и отменят бумажный. Не выдержал испытания печатным станком и, вообще, 90% соток в руках у мафиози. Вот поедьте в ФРС докажите происхождение, но не больше 1000 долларов на одного работающего. И вуаля, владельцы долларов ни с чем, профинансировали американский образ жизни "на широкую ногу" и принимают поздравления.
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hxbbgaf
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Додано: Нед 09 лют, 2020 01:03
hxbbgaf написав:
Возьмут и отменят бумажный. Не выдержал испытания печатным станком и, вообще, 90% соток в руках у мафиози. Вот поедьте в ФРС докажите происхождение, но не больше 1000 долларов на одного работающего. И вуаля, владельцы долларов ни с чем, профинансировали американский образ жизни "на широкую ногу" и принимают поздравления.
Как они смогут убедить всех, перейти на новую валюту? Если в 45ом году, для этого доллар привязали к золоту, а в 70ых отказавшись от золота, смогли привязаться к нефти. Что сейчас может стать стимулом?
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potter
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Додано: Нед 09 лют, 2020 08:52
potter написав:
Как они смогут убедить всех, перейти на новую валюту? Если в 45ом году, для этого доллар привязали к золоту, а в 70ых отказавшись от золота, смогли привязаться к нефти. Что сейчас может стать стимулом?
У биткоина к чему привязка?
Тут хоть правительство США (армия) и налогоплательщики отвечают.
Я только не пойму одного, зачем создавать электронный доллар если он УЖЕ существует. Наличный ведь только малый процент.
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vladus17
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Додано: Нед 09 лют, 2020 15:51
vladus17 написав:
У биткоина к чему привязка?
Тут хоть правительство США (армия) и налогоплательщики отвечают.
Я только не пойму одного, зачем создавать электронный доллар если он УЖЕ существует. Наличный ведь только малый процент.
Бакс что наличный, что безналичный, уже все знают, что ФРС его может создать сколько угодно и это сейчас ничем не ограничено, а тут они будут вешать лапшу, что будет только определенное количество криптодолларов и больше их создать нельзя.
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hxbbgaf
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Додано: Нед 09 лют, 2020 15:59
potter написав: hxbbgaf написав:
Возьмут и отменят бумажный. Не выдержал испытания печатным станком и, вообще, 90% соток в руках у мафиози. Вот поедьте в ФРС докажите происхождение, но не больше 1000 долларов на одного работающего. И вуаля, владельцы долларов ни с чем, профинансировали американский образ жизни "на широкую ногу" и принимают поздравления.
Как они смогут убедить всех, перейти на новую валюту? Если в 45ом году, для этого доллар привязали к золоту, а в 70ых отказавшись от золота, смогли привязаться к нефти. Что сейчас может стать стимулом?
Так никто уже никого не будет убеждать. Подконтрольные центробанки просто получат указ от ФРС. И пообещают, что будет создано только определенное количество криптодолларов, поэтому спешите, больше не будет, на битке технология уже отработана. А обещать - не значит жениться. Вот что сказано в талмуде по поводу обещаний.
25. Nedarim 23b: “Тот, кто хочет чтобы все его обещания, данные за год стали недействительными, пусть встанет в начале года и скажет: Все обещания, которые я могу дать в течение года аннулируются. Теперь его обещания недействительны.”
Да и к нефти же никто уже не привязывался. См. график цен на нефть. Но тем не менее от доллара мир отказываться не спешил даже после кидка 1971-го года.
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hxbbgaf
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