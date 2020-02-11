Додано: Нед 09 лют, 2020 15:59

potter написав: hxbbgaf написав: Чукча2 написав: США задумались над созданием цифрового доллара.

https://news.finance.ua/ru/news/-/46489 ... go-dollara США задумались над созданием цифрового доллара.

Возьмут и отменят бумажный. Не выдержал испытания печатным станком и, вообще, 90% соток в руках у мафиози. Вот поедьте в ФРС докажите происхождение, но не больше 1000 долларов на одного работающего. И вуаля, владельцы долларов ни с чем, профинансировали американский образ жизни "на широкую ногу" и принимают поздравления. Возьмут и отменят бумажный. Не выдержал испытания печатным станком и, вообще, 90% соток в руках у мафиози. Вот поедьте в ФРС докажите происхождение, но не больше 1000 долларов на одного работающего. И вуаля, владельцы долларов ни с чем, профинансировали американский образ жизни "на широкую ногу" и принимают поздравления.

Как они смогут убедить всех, перейти на новую валюту? Если в 45ом году, для этого доллар привязали к золоту, а в 70ых отказавшись от золота, смогли привязаться к нефти. Что сейчас может стать стимулом? Как они смогут убедить всех, перейти на новую валюту? Если в 45ом году, для этого доллар привязали к золоту, а в 70ых отказавшись от золота, смогли привязаться к нефти. Что сейчас может стать стимулом?

25. Nedarim 23b: “Тот, кто хочет чтобы все его обещания, данные за год стали недействительными, пусть встанет в начале года и скажет: Все обещания, которые я могу дать в течение года аннулируются. Теперь его обещания недействительны.”

Так никто уже никого не будет убеждать. Подконтрольные центробанки просто получат указ от ФРС. И пообещают, что будет создано только определенное количество криптодолларов, поэтому спешите, больше не будет, на битке технология уже отработана. А обещать - не значит жениться. Вот что сказано в талмуде по поводу обещаний.Да и к нефти же никто уже не привязывался. См. график цен на нефть. Но тем не менее от доллара мир отказываться не спешил даже после кидка 1971-го года.