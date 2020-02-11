Возьмут и отменят бумажный. Не выдержал испытания печатным станком и, вообще, 90% соток в руках у мафиози. Вот поедьте в ФРС докажите происхождение, но не больше 1000 долларов на одного работающего. И вуаля, владельцы долларов ни с чем, профинансировали американский образ жизни "на широкую ногу" и принимают поздравления.
Возьмут и отменят бумажный. Не выдержал испытания печатным станком и, вообще, 90% соток в руках у мафиози. Вот поедьте в ФРС докажите происхождение, но не больше 1000 долларов на одного работающего. И вуаля, владельцы долларов ни с чем, профинансировали американский образ жизни "на широкую ногу" и принимают поздравления.
Как они смогут убедить всех, перейти на новую валюту? Если в 45ом году, для этого доллар привязали к золоту, а в 70ых отказавшись от золота, смогли привязаться к нефти. Что сейчас может стать стимулом?
potter написав:Как они смогут убедить всех, перейти на новую валюту? Если в 45ом году, для этого доллар привязали к золоту, а в 70ых отказавшись от золота, смогли привязаться к нефти. Что сейчас может стать стимулом?
У биткоина к чему привязка? Тут хоть правительство США (армия) и налогоплательщики отвечают. Я только не пойму одного, зачем создавать электронный доллар если он УЖЕ существует. Наличный ведь только малый процент.
vladus17 написав:У биткоина к чему привязка? Тут хоть правительство США (армия) и налогоплательщики отвечают. Я только не пойму одного, зачем создавать электронный доллар если он УЖЕ существует. Наличный ведь только малый процент.
Бакс что наличный, что безналичный, уже все знают, что ФРС его может создать сколько угодно и это сейчас ничем не ограничено, а тут они будут вешать лапшу, что будет только определенное количество криптодолларов и больше их создать нельзя.
Возьмут и отменят бумажный. Не выдержал испытания печатным станком и, вообще, 90% соток в руках у мафиози. Вот поедьте в ФРС докажите происхождение, но не больше 1000 долларов на одного работающего. И вуаля, владельцы долларов ни с чем, профинансировали американский образ жизни "на широкую ногу" и принимают поздравления.
Как они смогут убедить всех, перейти на новую валюту? Если в 45ом году, для этого доллар привязали к золоту, а в 70ых отказавшись от золота, смогли привязаться к нефти. Что сейчас может стать стимулом?
Так никто уже никого не будет убеждать. Подконтрольные центробанки просто получат указ от ФРС. И пообещают, что будет создано только определенное количество криптодолларов, поэтому спешите, больше не будет, на битке технология уже отработана. А обещать - не значит жениться. Вот что сказано в талмуде по поводу обещаний.
25. Nedarim 23b: “Тот, кто хочет чтобы все его обещания, данные за год стали недействительными, пусть встанет в начале года и скажет: Все обещания, которые я могу дать в течение года аннулируются. Теперь его обещания недействительны.”
Да и к нефти же никто уже не привязывался. См. график цен на нефть. Но тем не менее от доллара мир отказываться не спешил даже после кидка 1971-го года.
potter написав:Как они смогут убедить всех, перейти на новую валюту? Если в 45ом году, для этого доллар привязали к золоту, а в 70ых отказавшись от золота, смогли привязаться к нефти. Что сейчас может стать стимулом?
У биткоина к чему привязка?
У биткоина првивязка к наркотикам и жадности Да и не конкурент он доллару.
hxbbgaf написав:Так никто уже никого не будет убеждать. Подконтрольные центробанки просто получат указ от ФРС. И пообещают, что будет создано только определенное количество криптодолларов, поэтому спешите, больше не будет, на битке технология уже отработана. А обещать - не значит жениться. Вот что сказано в талмуде по поводу обещаний.
Так чем криптодоллар будет принципиально отличаться от криптоевро, криптоюаня или криптоболивара (или как там его, который в венесуеле решили делать). Тех же производных валют на основе блокчейна, уже несколько десятков. Чем криптодоллар на этом фоне будет лучше других валют или золота?
hxbbgaf написав:Так никто уже никого не будет убеждать. Подконтрольные центробанки просто получат указ от ФРС. И пообещают, что будет создано только определенное количество криптодолларов, поэтому спешите, больше не будет, на битке технология уже отработана. А обещать - не значит жениться. Вот что сказано в талмуде по поводу обещаний.
Так чем криптодоллар будет принципиально отличаться от криптоевро, криптоюаня или криптоболивара (или как там его, который в венесуеле решили делать). Тех же производных валют на основе блокчейна, уже несколько десятков. Чем криптодоллар на этом фоне будет лучше других валют или золота?
Разве что большими возможностями для пиара и тем, что подконтрольные центробанки просто получат указ от ФРС его всячески поддерживать и не только словами, любить и лелеять, наполнять им резервы. Конечно, нет никакой гарантии, что весь этот лохотрон будет работать, когда пузыри начнут лопаться, пирамиды рушиться, а доверие исчезать, но тогда могут придумать что-то новое. И судя по китайскому вирусу, эти времена уже начались. Мы не знаем, сколько у них еще козырей в рукаве, но уже пошли в ход крупные крапленые карты, и однозначно есть еще последний довод королей.
Jewelry makers are also feeling the pain. The Hong Kong Jewelry Manufacturers’ Association has flagged that operating efficiency at Chinese factories might only be at about 20% to 30% as some workers might still stay at home, and expressed concerns that orders from retailers on the mainland may drop. Retailers’ sales volumes of gold jewelry may plunge 70% in the first quarter, from the same period a year ago, said Chairman Benny Do.