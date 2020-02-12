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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2043204420452046
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:14

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Jewelry makers are also feeling the pain.


В Азии упал спрос на ювелирные украшения, но ценам на золото ничего не угрожает.
http://www.profinance.ru/news/2020/02/1 ... ugroz.html

WSJ: в Ухане может быть миллион неучтенных носителей коронавируса.
http://www.profinance.ru/news/2020/02/1 ... irusa.html

Почему триллионы в золотовалютных резервах не спасут Китай от вируса.
http://www.profinance.ru/news/2020/02/1 ... irusa.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:34

Дефицит бюджета США достиг максимума с 2011 года.
Минфин США отчитался о том, что в январе власти потратили на $ 32,6 миллиарда больше, чем заработали, дефицит бюджета оказался почти в три раза больше, чем ожидалось.Совокупный дефицит бюджета на начало финансового года, который в США начинается в октябре, достиг 389 миллиардов долларов, это на четверть больше, чем годом ранее, пишут vesti. Дефицит достиг максимума с 2011 года. Тогда на волне борьбы с последствиями финансового кризиса по итогам года дефицит составил колоссальные 1,3 триллиона долларов.
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